Razer et Qualcomm créent une console qui ressemble à une Xbox portable, mais vous ne pouvez pas acheter | Jeux

Qualcomm et Razer viennent de présenter un appareil qui ressemble à un téléphone mobile de nouvelle génération avec deux commandes attachées, mais qui ne peut pas être utilisé comme un téléphone et que vous ne pourrez pas acheter non plus, car pour le moment il s’agit d’un kit de développement .

C’est la grande semaine de Qualcomm et nous sommes à Hawaï pour vous dire de première main tout ce qui se passe au Snapdragon Tech Summit 2021.

Nous avons déjà présenté la puce vedette de l’événement, le Snapdragon 8 Gen 1 qui alimentera les téléphones TOP de 2022 et qui permet des fonctions très intéressantes à la fois en jeu et en photographie, avec des démos que nous avons déjà pu tester.

Cependant, ce n’est pas la seule puce que nous ayons vue et Qualcomm y va. Les autres grands protagonistes de l’événement sont le Snapdragon 8cx Gen 3, une puce axée sur les ordinateurs portables avec Windows 11 qui chasse à la fois Intel et Apple et son M1, et le Snapdragon G3x.

Bien que … eh bien, pour l’instant le G3x est à la fois une puce et une plateforme, car avec Razer, Qualcomm a montré le très filtré Kit de développement portable Snapdragon G3x.

C’est un nom d’un kilomètre pour une console qui, fondamentalement, est une démonstration de force des deux sociétés et est un kit de développement pour un avenir quelque peu incertain.

Les consoles portables de ces dernières années n’ont pas très bien survécu et la faute en est à la fois à une Nintendo Switch -analyse du modèle OLED- qui est très, très solide et, bien sûr, aux téléphones portables avec des écrans de plus en plus performants et plus puissants.

Nous verrons comment se comporte le Steam Deck, mais d’autres plates-formes portables, comme celle de Nvidia, ont lutté contre le combo Switch + mobile.

Il semble que, encouragé par la puissance des téléphones portables et des jeux pour ces appareils, Qualcomm et Razer ont vu qu’il y a une niche à exploiter et ils lancent ce kit de développement que beaucoup, bien sûr, aimeraient acheter.

Le design ressemble à un Steam Deck et ressemble, à partir des boutons et de la publicité Game Pass, à une Xbox Series X portable.

Nous avons un écran de 6,65″ avec une résolution FullHD au centre de l’appareil. Il s’agit d’une dalle OLED, HDR et avec un rafraîchissement de 120 Hz dans laquelle on n’a pas de distractions comme une encoche.

Sur les côtés, on voit les boutons, la croix et les bâtons, puisque cette console est dédiée aux contrôles physiques pour les jeux Android, afin que vous n’ayez pas à mettre vos « doigts » sur l’écran. Et au sommet, nous avons une caméra capable de capturer des vidéos 1080p.

C’est un kit de développement pour les studios à expérimenterMais je ne serais pas surpris de le voir sur le marché le plus tôt possible car Qualcomm parle des possibilités offertes par cette caméra, comme la diffusion en continu pour les créateurs de contenu.

La batterie a 6 000 mAh, Il dispose d’un moteur haptique pour des vibrations avancées et d’une connectivité à très faible latence pour exécuter des jeux dans le cloud comme ceux du Xbox Game Pass, dont nous vous rappelons qu’ils utilisent les serveurs Xbox Series X -analyse-.

Qualcomm a également indiqué que nous avons Connectivité Wi-Fi 6E, mmWave 5G et un système de dissipation avancé avec un ventilateur et … oui, tout semble très « fini » et prêt à être mis en vente, mais nous vous rappelons que, pour l’instant, il s’agit d’une plate-forme simple pour les développeurs.

Nous verrons ce qui se passera dans le futur, mais je suis convaincu que plus d’un et deux bave et jettent des factures à l’écran à la possibilité d’acheter cette console avec Android.