Razer fabrique actuellement son concept de masque facial RGB ⋆ .

Razer dit qu’il envisage d’expédier son concept de masque facial réutilisable N95. Dévoilé en janvier, Project Hazel comprend des ventilateurs actifs de type disque, un éclairage Chroma RGB et une projection vocale. Le masque facial est également transparent, ce qui permet de lire sur les lèvres et de voir les indices du visage lorsque vous parlez aux gens.

«Nous pensions qu’il s’agissait d’un projet conceptuel et est-ce que cela sera pertinent lorsque les vaccinations et tout auront été déployés», a déclaré le PDG de Razer, Min-Liang Tan, dans une interview avec Yahoo Finance. «Nous allons continuer à en faire une réalité et expédier le masque intelligent.»

Masque Razer Project Hazel Image: Razer

Le masque intelligent de Razer a fait ses débuts surprise au CES 2021 plus tôt cette année, avec des ventilateurs amovibles et rechargeables et une coque extérieure brillante en plastique recyclé imperméable et résistant aux rayures. Les ventilateurs agissent également comme des amplificateurs de voix, grâce aux microphones intégrés à l’intérieur pour que vous ne soyez pas étouffé lorsque vous parlez.

L’éclairage Chroma RGB permet aux deux ventilateurs de briller et même de faire briller automatiquement la lumière sur votre bouche lorsqu’il fait noir, afin que les autres puissent vous voir parler. C’est un masque intelligent chargé de technologie, mais Razer insiste sur le fait qu’il est confortable à porter grâce aux boucles d’oreille réglables.

Razer ne s’est engagé à aucun type de prix ou de date de sortie, et la société aura également besoin des approbations et des certifications de la Food and Drug Administration, des Centers for Disease Control and Prevention ou de l’Occupational Safety and Health Administration. Cela n’empêche pas Razer de rendre ce masque intelligent réel, cependant.

«Le projet Hazel va devenir une réalité», déclare Tan. «Nous allons y arriver et je pense que nous porterons tous, malheureusement, des masques pendant encore longtemps.»