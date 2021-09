La rigidité cadavérique s’installe. Image : Razer

Ce n’est pas le premier avril, mais personne ne l’a dit à Razer lorsqu’il a annoncé ses « manches pour les doigts ». Oui, des manchons pour les doigts : ce sont littéralement de petites manchons qui recouvrent vos doigts pour soi-disant améliorer leur adhérence, et ces manchons particuliers sont destinés au marché des joueurs.

Ce n’est pas la première fois que Razer annonce un produit qui semble trop ridicule pour être réel. Mais contrairement au concept de Razer pour un masque facial Covid compatible RVB, Project Hazel, ce manchon de doigt de jeu est déjà disponible à l’achat sur son site Web.

Ces gants pour les doigts « antidérapants » sont censés être destinés aux personnes qui jouent à des jeux mobiles comme Fortnite (ou tout ce que les enfants jouent de nos jours) pour les aider à garder leur téléphone en toute sécurité alors qu’ils remportent leur dernière victoire royale. Selon le site Web, les manches sont fabriquées dans un «tissu lisse et hautement sensible» (tissu à 35 % de fibres d’argent, 60 % de nylon, 5 % d’élasthanne), sont «légères et respirantes» et sont disponibles en une seule taille. Je dois féliciter la retenue dont Razer a fait preuve pour ne pas les faire briller. Parfois moins c’est plus.

Razer n’est pas la première entreprise à avoir l’idée de fabriquer des manchons pour les doigts pour les jeux, mais contrairement à ses nouveaux concurrents sur le marché – des vendeurs Amazon fly-by-night avec des noms comme Powstro, Flydigi et Sameo – Razer a déjà des biens immobiliers dans maisons de joueurs. Alors, amateurs de style de vie Razer : allez acheter vos petits caoutchoucs de doigt bling-out. Allez-y, j’attendrai. Il est important de pratiquer le jeu en toute sécurité, après tout.

Bien que le manchon de doigt de jeu ressemble à la punchline d’une blague, PC Gamer a souligné que les manchons de doigt bénéficient d’un certain niveau de demande du marché étant donné que l’industrie du jeu mobile est maintenant estimée à 15,1 milliards de dollars. Nous rions peut-être maintenant, mais… ok, nous rions toujours maintenant. Bonne chance à Razer.

G/O Media peut toucher une commission

Bien que je n’envisage personnellement pas d’acheter un pack de ces manchons pour les doigts pour mon plaisir de jeu mobile Tetris, je ne serais pas fâché si Razer ou une autre organisation décidait de créer un nouveau gant pour les jeux de combat avec la même approche générale. Zut, ils peuvent même s’allumer pour tout ce que je me soucie. Celui-là était un Razer gratuit, appelez-moi !