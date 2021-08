Razer Iskur X : chaise gamer solide et ergonomique

Avec mousse haute densité sculptée de manière ergonomique, cadre en acier renforcé et revêtement en cuir synthétique multicouche.

Razer annonce le dernier ajout à la famille de fauteuils de jeu de la marque, le Razer Iskur X, conçu de manière ergonomique pour un maximum de confort et de durabilité dans le temps. Avec un cadre en acier renforcé, recouvert de mousse haute densité et fini en cuir synthétique multicouche durable, le Razer Iskur X est conçu pour offrir un confort maximal et un soutien à long terme, même pendant les sessions de jeu les plus longues.

Jusqu’à 136 kg

La chaise de jeu Razer Iskur X supporte jusqu’à 136 kg et dispose d’un dossier sculpté qui offre plus de soutien le long de la courbe naturelle de la colonne vertébrale. Les accoudoirs 2D réduisent la tension sur les poignets et les épaules, tandis que le bord du siège incliné maximise le soutien du haut de la jambe et de la cuisse. Avec une inclinaison multifonctionnelle, le Razer Iskur X peut être repositionné pour obtenir la posture la plus confortable pour les longues sessions assises.

Coussins

Razer a également introduit le coussin de tête et le coussin lombaire Razer. Le coussin lombaire Razer place la colonne vertébrale dans une position neutre, avec un support ergonomique qui épouse le dos de l’utilisateur grâce à la mousse à mémoire de forme. Le coussin de tête Razer complète l’expérience de confort avec un noyau en mousse à mémoire de forme dense qui épouse la forme de la tête du porteur pour un équilibre parfait entre confort et soutien.

Razer Iskur X – 399 euros

Coussin de tête Razer – 39 euros

Coussin lombaire Razer – 49 euros

www.razer.com