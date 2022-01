Razer Kaira Pro, analyse et avis des casques pour Xbox | Jeux

Il a plu depuis que Razer a sorti le Kaira Pro pour Xbox. En fait, cela fait pratiquement un an, mais c’était pendant ces vacances que nous avons été au maximum avec eux pour voir comment ces casques premium fonctionnaient pour notre Xbox.

Je les ai bien utilisés avec mon analyse Xbox Series X et Halo Infinite et la vérité est que cela a été un succès. Mais je les ai aussi beaucoup utilisés à l’extérieur, car ce sont des écouteurs plus que dignes pour écouter de la musique avec le mobile.

Laisse moi te dire mon expérience avec la Xbox Razer Kaira Pro dans cette revue.

Bandeau Razer Kaira Pro XboxDesignSteel avec extérieur rembourré | Couvrir le pavillon | Coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme et transfert thermique Poids330 grammes Haut-parleurs Haut-parleurs 50 mm | Diaphragme en titane | Réponse de 20 Hz à 20 kHz | Impédance de 32 ohmsMicrophonePeut être retiré | Réponse de 100 Hz à 10 kHz | Roue de contrôle du volume CardioidControl unidirectionnelle | Roue de contrôle de chat/jeu | Bouton Muet | Bouton d’alimentation | Bouton d’appairage | Bouton BluetoothConnectivitéBluetooth 5.0 | Batterie sans fil Xbox Jusqu’à 20 heures sans RGB, 15 avec RGB Prix Environ 120 euros Amazon

Sections de l’analyse du Razer Kaira Pro pour Xbox:

Intérieur en acier et coussinets idéaux pour des heures de jeu

Je vais commencer par parler de design, car ce sont des écouteurs – comme presque tout ce que Razer lance – qui attire l’attention.

Le corps est en plastique et ce n’est pas un plastique particulièrement bon. C’est un ABS qui prend la graisse des doigts et qui, pour le prix qu’ils ont – environ 120 euros en ce moment, mais ils sont sortis à environ 170 euros – devrait être PBT.

Mais bon, c’est le seul point négatif que je mets au design, puisque le reste est assez intelligent.

Coussin supérieurcelui que nous avons attaché à la tête, il semble mince et petit à première vue, mais c’est vraiment super confortable.

Il a un très bon rembourrage, il est fait d’un matériau respirant et la vérité est que vous pouvez passer des heures avec le casque sans être dérangé.

En ce sens, ils semblent plus confortables que les casques Xbox officiels -analyse-, mais aussi un peu plus intelligents grâce à leur configuration micro. Ou plutôt des micros.

Sur l’écouteur droit, nous avons deux boutons de connexion et le balancier entre le jeu et le chat. L’un des boutons est destiné au Bluetooth et l’autre à la Xbox Wireless pour se connecter à la Xbox la première fois et allumer la console en même temps que le casque.

Pourquoi voulons-nous cela si nous l’allumons déjà avec la télécommande ? Je ne l’ai pas utilisé, pire bien, il y a l’option, comme dans les écouteurs officiels de Microsoft.

Dans l’écouteur gauche, nous avons un interrupteur pour couper le microphone, la molette de volume, le bouton d’alimentation du casque, le port de charge USB-C, la prise 3.5 pour le microphone et un petit trou qui est un autre microphone. , un interne .

Nous utiliserons ce microphone pour les appels avec le mobile ou le PC et nous vous montrerons plus tard comment cela sonne, mais cela semble être une excellente idée.

Et c’est ça, Razer vous invite à porter ces casques dans la rue écouter de la musique mobile sans le microphone « long » activé. Et bien, s’ils vous appellent au milieu de la promenade, vous pouvez parfaitement parler dans ce bus.

J’aime la configuration des boutons, mais ce qui ne me passionne pas, c’est que les deux boutons de volume ont un pivot infini. J’aurais aimé qu’elles soient déchiquetées, mais bon.

Choisir de bons écouteurs adaptés à vos habitudes de port peut ne pas sembler une chose facile, mais avec ce guide, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir.

Poursuivant la conception, nous avons à l’extérieur de chaque écouteur le logo des trois serpents Razer avec éclairage RVBcoussinets d’oreille respirants et très, très confortables grâce à leur matière et un serre-tête en aluminium et des crochets écouteurs / serre-tête.

Ici, nous avons un chemin « granuleux » pour contrôler l’ouverture du bandeau et j’ai trouvé que c’était un système très fiable.

Le pliage prend peu, mais non pas qu’ils soient très faciles à transporter car le casque ne peut être tourné que de 90º. Un système comme les autres casques aurait été bien pour les plier un peu plus et occuper moins dans le sac à dos.

Mais bon, sans aucun doute, le design est un point fort de ce système et, comme je le dis, très confortable pendant de nombreuses heures.

Connexion spéciale avec Xbox, mais aussi pour descendre dans la rue avec son mobile

Je vous ai déjà dit que j’aimais beaucoup ces casques et, en plus du son, c’est grâce à la fois au confort physique et au port.

Les écouteurs se connectent via Xbox Wireless à Xbox. C’est le système Microsoft qui intègre à la fois les commandes de la console et quelques accessoires et qui permet de se passer de dongles et autres USB pour générer la connexion.

C’est une connexion à faible latence Et la vérité est que jouer aux tireurs je n’ai eu aucun problème à cet égard, étant une très bonne expérience. Et attention, j’ai joué à la Série X, mais c’est valable pour la Série S -analyse- et aussi pour la Xbox One et ses différents modèles.

Cependant, ils ont également Bluetooth, vous pourrez donc les connecter à d’autres appareils (pas PS5) tels que PC ou mobile.

Et il semble très confortable que vous puissiez passer de la Xbox au mobile pas besoin de resynchroniser à chaque fois que nous le faisons. Le passage d’un appareil à un autre est instantané et l’expérience à cet égard est formidable.

Razer abandonne les basses abusives pour une expérience très équilibrée

Cependant, je pense que le joyau de la couronne de ces écouteurs est le son. Le Razer d’il y a quelques années, comme presque toutes les marques de jeux, proposait un son très… pour les jeux vidéo.

Cela signifiait une basse profonde qui éclipsait le reste des fréquences. Les fabricants se sont progressivement détendus, peut-être parce que les consommateurs sont plus exigeants et ont plus d’informations et de connaissances, et proposent des expériences plus équilibrées.

Ces Kaira Pro ont des pilotes de 50 millimètres que Razer a surnommé le pilote TriForce (heh, Zelda) Titanium 50mm. Un nom très long pour certains pilotes que, la vérité, j’ai trouvé incroyable.

Dès que vous commencez à jouer avec le Kaira Prosans rien configurer dans la console, les écouteurs offrent déjà un son très bien équilibré avec un grave qui oui, ils ont du punch, mais avec des médiums et des aigus qui ne sont pas loin derrière et me semblent assez propres.

Cependant, nous pourrons configurer ce son. Il y a quatre préréglagespour ainsi dire, qu’ils sont dans les casques eux-mêmes et que, en faisant une combinaison sur le bouton de connexion avec Xbox, ils alternent entre différents modes sonores, l’un d’eux égalisant les basses d’une manière différente pour qu’ils soient plus puissants.

Cependant, nous pourrons également installer une application sur la console pour effectuer des réglages «fins» d’égalisation sonore et, en plus, configurer les modes de microphone et l’éclairage RVB des casques.

L’application est la configuration du casque Razer pour Xbox qui se trouve dans le magasin Et oui, ça vaut le coup d’avoir au cas où, mais si vous ne voulez pas vous lancer dans la personnalisation, je vous dis déjà qu’avec le son « de base » l’expérience est optimale.

Je sais que transmettre le son du casque est compliqué, mais bon, je vous ai déjà dit que je pense que c’est un son assez puissant sans que les basses n’obscurcissent les autres fréquences et que l’on peut personnaliser, c’est donc un bon point en faveur.

J’ai beaucoup joué à Forza Horizon 5 -analyse technique-, Halo Infinite et Mass Effect Andromeda et l’expérience a été TOP grâce à Windows Sonic.

Cependant, et bien qu’ils soient aussi de très bons écouteurs pour écouter de la musique, comme nous n’avons pas de son spatial, sur Apple Music ou Tidal nous avons une expérience plus « basique ».

Et non, au cas où vous vous poseriez la question, les pads sont un peu isolants, mais nous n’avons pas de suppression active du bruit. Ce n’est pas, loin de là, un point négatif, mais juste pour que vous le sachiez.

Et le micro ? Eh bien, ici, l’expérience diminue un peu. Nous allons vous laisser deux exemples pour que vous puissiez voir comment les micros captent la voix.

D’abord le micro interne, puis le micro « gaming » :

La voix semble adéquate dans les deux cas, avec un meilleur ton que celui capté par le microphone externe, mais dans les jeux, je me suis « plaint » de quelques micro coupures.

Je ne pense pas que ce soit de mon côté, car j’ai un NAT ouvert et 1 Gbps connectés par câble, mais bon, ça y est.

Batterie à la hauteur, même avec les lumières allumées

Il est toujours difficile de parler de batterie et la vérité est que je ne veux pas m’étendre dans cette section. Razer affirme que l’autonomie est d’environ 20 heures sans éclairage RVB et environ 15 avec éclairage allumé.

Nous avons fait le test de laisser le casque connecté en Bluetooth à un mobile avec le son à 50% et nous avons eu environ 16 heures sans éclairage RVB.

Ce ne sont pas les 20 heures que l’entreprise promet, mais l’autonomie dépend aussi beaucoup du type de contenu en cours de lecture et, en plus, je soupçonne que Bluetooth « mange » plus de batterie que la connexion Xbox Wireless.

Quoi qu’il en soit, entre 15 et 20 heures de jeu me parait être une autonomie plus que correcte et la recharge se fait via USB-C.

Je n’aime pas ça, comme certaines sociétés de jeux ont tendance à le faire, le port est à l’intérieur d’une structure en plastique.

Le câble d’origine s’adapte sans problème, bien sûr, mais il y en a d’autres qui le font… et d’autres non. Ça devrait être plus à l’extérieur, mais bon, c’est un simple avis.

L’un des meilleurs casques pour Xbox Series que vous pouvez acheter

Et nous arrivons au terme de cette analyse du Razer Kaira Pro pour Xbox et j’ai deux choses claires. La première est que ce sont les meilleurs casques pour Xbox One que j’ai essayés tant pour la qualité du son que pour le confort physique et de connexion.

Qu’on puisse passer de la console au mobile facilement et qu’en plus, on puisse sortir avec ces écouteurs et parler s’ils nous appellent grâce au microphone intégré me semble un point très, très positif.

Les lumières RVB, sans être très comme ça, je ne les aime pas et le design… enfin, ça invite à sortir avec.

La qualité du son ne fait aucun doute et si, même dans le profil standard, vous pensez que la basse est à l’envers, vous avez toujours l’égaliseur de la console pour le résoudre.

Les Razer Kaira Pro sont des écouteurs haut de gamme conçus pour Xbox, dotés du son Windows Sonic, Bluetooth pour se connecter à votre mobile, d’une excellente qualité sonore et d’un design avec de grands coussinets d’oreille respirants.

J’aurais aimé que le plastique extérieur soit de meilleure qualité, mais bon, c’est vrai aussi qu’ils sont légers et confortables pour jouer de nombreuses heures.

Maintenant, je veux vraiment essayer la version sœur, la PS5 pour voir si ces bons sentiments sont maintenus. Nos compis de HobbyConsolas ont déjà testé la version de base de la PS5 et voici leur analyse.