Razer Kishi contre le contrôleur mobile Bluetooth Gamesir X2

Meilleur de la classe

Manette mobile Razer Kishi pour Android

Excellente alternative

Contrôleur mobile Bluetooth Gamesir X2

Razer est fier de ses produits de haute qualité, et le Razer Kishi n’est pas différent. C’est de loin l’un des meilleurs contrôleurs de jeu mobile que vous puissiez acheter, transformant votre téléphone en un commutateur Nintendo. Il fonctionne parfaitement avec Xbox Game Pass pour Android et offre des heures de confort pour de longues sessions de jeu. Sa connexion USB-C signifie également que vous n’aurez jamais besoin de le charger.

80 $ sur Amazon

Avantages

Connexion USB-C La qualité de fabrication est excellente Fonctionne parfaitement avec les téléphones Android Plus petit pour faciliter les déplacements

Les inconvénients

Cher Pas de Bluetooth signifie qu’il convient à moins de téléphones

Gamesir n’est peut-être pas aussi connu que Razer, mais son contrôleur mobile Bluetooth X2 peut rivaliser avec la concurrence. Sa conception et ses capacités Bluetooth signifient que de nombreux appareils sont pris en charge, même si vous ne souhaitez pas retirer l’étui de votre téléphone. Lorsqu’il s’agit de produits plus abordables, c’est l’un des meilleurs que vous puissiez obtenir.

60 $ sur Amazon

Avantages

La connexion Bluetooth permet une prise en charge téléphonique plus étendue Facile à appairer Autonomie de la batterie de 20 heures plus abordable

Les inconvénients

La connexion Bluetooth n’est pas fiable par rapport à la disposition des boutons USB-C Face

Les jeux mobiles sont plus populaires que jamais, et bien que les commandes tactiles se soient améliorées au fil des ans, elles ne font généralement pas le poids face à un contrôleur dédié. Les entreprises ont commencé à fabriquer des contrôleurs uniquement pour une utilisation mobile, transformant efficacement les téléphones en appareils de type Nintendo Switch. Certains des contrôleurs mobiles les plus fiables du marché appartiennent à Razer et Gamesir, et bien qu’ils soient similaires à bien des égards, ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients.

Conçu pour les jeux mobiles

Les contrôleurs comme le Razer Kishi et le Gamesir X2 Bluetooth sont parmi les meilleurs contrôleurs de jeu mobiles disponibles, en partie parce qu’ils sont conçus spécifiquement pour les appareils mobiles. Cependant, alors qu’un contrôleur DualSense ou un contrôleur Xbox fonctionne très bien – et peut même être préféré dans de nombreux cas – certaines personnes peuvent trouver gênant de soutenir leur téléphone ou d’utiliser un clip de téléphone pour jouer à des jeux avec eux.

Regardons les modèles Kishi et X2 pour voir ce qu’ils apportent à la table et ce qui est mieux pour la plupart des gens.

Razer Kishi Gamesir X2 Bluetooth Type de connexion USB-C Bluetooth 5.0 Appareils pris en charge Razer Phone 1 & 2

Samsung Galaxy S8 ou plus récent

Samsung Galaxy Note 8/9/10/10+

Google Pixel 2/2 XL/3/3XL/4/4XL Tout téléphone avec prise en charge Bluetooth et de moins de 173 mm de longueur Poids 163 g 186 g Autonomie de la batterie NA 20 heures Prix 80 $ 60 $ Modèles Razer Kishi pour Android

Razer Kishi pour Android (Xbox)

Razer Kishi pour iPhone Gamesir X2 Bluetooth

Gamesir X2 USB-C

Gamesir X2 Foudre

Design et confort

Source : Jennifer Locke / Android Central

Le Razer Kishi et le Gamesir X2 Bluetooth présentent des conceptions similaires avec des différences clés. Le plus important est que le Kishi utilise une bande de support extensible et une plaque de retenue pour maintenir votre téléphone, ce qui signifie qu’il peut se fermer pour un transport plus facile. Le modèle Bluetooth X2 utilise une conception à ressort avec une plaque arrière rigide. Que vous préfériez l’un ou l’autre dépend de vos préférences personnelles, mais le design du Kishi le rend plus facile à emporter.

En ce qui concerne le confort, les deux offrent d’excellents résultats à cet égard. Ce que le X2 Bluetooth a pour lui, contrairement au Kishi, c’est qu’il est doté de poignées en caoutchouc texturé de chaque côté, avec un design incliné qui le rend plus ergonomique, s’adaptant mieux à la paume de vos mains. Le Kishi arbore un dos plat en plastique qui n’est pas aussi agréable au toucher.

Périphériques compatibles

Source : Nick Sutrich / Android Central

En raison de la conception du Razer Kishi avec son port USB-C, un nombre limité d’appareils fonctionnera avec. Bien que la liste soit longue, contenant certains des meilleurs téléphones Android comme la série Galaxy S de Samsung et les plus récents Galaxy Notes, rien ne garantit que les prochains téléphones conviendront au moule.

Source : Jennifer Locke / Android Central

Le Gamesir X2 Bluetooth, comme son nom l’indique, utilise une connexion Bluetooth 5.0, l’ouvrant à une plus large gamme d’appareils pris en charge, y compris Android et iOS. Tant que votre téléphone mesure moins de 173 mm, la longueur maximale à laquelle le X2 peut s’étirer, vous pourrez l’utiliser. Ce qui est encore mieux, c’est que cette conception permet également aux gens d’utiliser leur téléphone avec leur étui. Il n’est donc pas nécessaire de l’enlever et de risquer de faire tomber et de casser votre téléphone.

Alors que le Razer Kishi pour Android ne prend pas en charge les appareils iOS, Razer vend un modèle Kishi qui le fait. Il est tout simplement gênant qu’un modèle ne prenne pas en charge les deux marques de téléphones, mais c’est ce qui se produit lorsqu’Apple utilise un port Lightning propriétaire au lieu de l’USB-C.

USB contre Bluetooth

Source : Jennifer Locke / Android Central

Une connexion USB-C sera toujours plus fiable que Bluetooth, réduisant la latence d’entrée et éliminant efficacement la possibilité d’interrompre la connexion. Bien que je ne dirais pas que Bluetooth n’est pas fiable, le fait est qu’il y a plus de chances qu’il perde sa connexion ou qu’il y ait une plus grande latence d’entrée. La latence d’entrée peut ne pas être un gros problème dans certains jeux, mais si vous utilisez un contrôleur, il y a de fortes chances que le jeu auquel vous jouez bénéficierait de peu ou pas de latence. C’est un gros problème dans les jeux de tir et les jeux de combat, en particulier.

Gamesir utilisant une connexion Bluetooth avec ce modèle X2 signifie qu’il doit être rechargé de temps en temps. Il annonce une autonomie d’environ 20 heures, et d’après mon expérience, c’est un nombre précis. Parce que le Kishi se connecte via USB-C, il est alimenté par la batterie de votre téléphone (bien qu’il ne le vide pas rapidement, comme certains pourraient l’imaginer).

La connexion Bluetooth du X2 est également l’une des raisons pour lesquelles il prend en charge une large gamme d’appareils sur Android et iOS. D’autre part, l’USB-C de Kishi, bien que plus fiable, limite le nombre d’appareils avec lesquels il peut être utilisé.

En fin de compte, les deux présentent des avantages et des inconvénients, vous devrez donc décider de ce qui vous convient le mieux.

En bout de ligne

En raison de sa connexion USB-C et de sa qualité de fabrication, j’ai plus de facilité à recommander le Razer Kishi à la plupart des gens. Cependant, si vous préférez utiliser Bluetooth ou basculer fréquemment entre Android et iOS, c’est là qu’intervient le contrôleur Bluetooth Gamesir X2. Quel que soit le contrôleur que vous décidez d’acheter, les deux sont des choix exceptionnels.

USB-C

Manette mobile Razer Kishi pour Android

Le meilleur des meilleurs

Le Razer Kishi a beaucoup à offrir, ce qui en fait un choix fantastique de contrôleur mobile pour la plupart des gens. Avec une connexion USB-C qui vous permet de rester connecté à tout moment, les jeux mobiles ne seront pas meilleurs qu’avec le Kishi.

Bluetooth

Contrôleur mobile Bluetooth Gamesir X2

Un choix presque parfait

Gamesir offre une alternative plus abordable au Kishi, et le modèle Bluetooth X2 est un autre choix merveilleux. Son design s’adapte à une plus large gamme de téléphones, et sa durée de vie de 20 heures devrait être plus que suffisante pour vous garder dans le jeu.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

recherche le sur Google

Ce sont les meilleurs jeux Stadia disponibles pour jouer dès maintenant en 2021

Grâce à la flexibilité de Stadia, vous pouvez facilement jouer à tous vos jeux préférés sur votre téléviseur, votre téléphone, votre ordinateur, votre ordinateur portable ou votre tablette. Un abonnement Stadia Pro comprend des jeux gratuits, mais vous pouvez en acheter encore plus, allant des titres AAA aux indies et aux exclusivités de plateforme. Voici nos choix pour le meilleur là-bas que vous ne voudrez pas lâcher.