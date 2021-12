Razer Kraken Ultimate Headset actuellement à 50 % de réduction chez certains détaillants

Razer offre souvent des remises généreuses sur ses produits pendant les vacances, et cette année n’est pas différente. Ceux qui recherchent une mise à niveau audio peuvent acheter un casque Razer Kraken Ultimate pour seulement 64,99 $, soit près de 50 % de moins que les 129,99 $ d’origine.

Le casque Razer Kraken Ultimate est doté d’une technologie audio spatiale qui reproduit de manière réaliste le son du jeu et empêche les bruits extérieurs d’entrer. Mieux encore, ses oreillettes sont confortables et sûres sans serrer trop fort. Les boutons sur les côtés des oreillettes permettent aux utilisateurs de régler facilement le volume. En prime, le casque comprend un microphone intégré rétractable pour communiquer avec vos amis.

Comme de nombreux casques Razer, le Razer Kraken Ultimate est livré avec des lumières RVB programmables sur les côtés des tasses. Les utilisateurs peuvent changer les couleurs avec le logiciel Chroma personnalisé de Razer, ou simplement laisser les couleurs parcourir un spectre ou briller en vert Razer. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux avantages que les joueurs peuvent attendre de ce casque de jeu populaire.

Procurez-vous votre Razer Kraken Ultimate Headset chez l’un de ces détaillants :

Le Razer Kraken Ultimate est presque identique à son prédécesseur, le casque Razer Kraken standard, à quelques différences près. Plus particulièrement, son 7.1 THX Spatial Audio transcende la qualité sonore possible avec 7.1 Surround Sound. Le casque Razer Kraken Ultimate coûte également environ 50 $ de plus que le Kraken standard. Heureusement, les soldes des Fêtes signifient que les joueurs ayant un bon goût en matière d’audio peuvent avoir le produit de haute technologie à moitié prix.

Anecdote amusante : le casque Razer Kraken Kitty, un incontournable des egirls, est une autre version du casque Razer Kraken Ultimate avec des oreilles de chat aux couleurs changeantes intégrées au groupe. Ceux-ci sont en vente aussi, mais pas aussi bon marché.

