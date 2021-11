Razer, la marque de style de vie du jeu et le fournisseur de matériel, ouvre un nouveau magasin à Seattle

(Image Razer)

Les joueurs à la recherche d’équipement à Seattle auront une nouvelle destination de vente au détail physique à découvrir le mois prochain. La marque de style de vie Razer – avec son esthétique vert néon distincte – ouvre ses portes dans le centre commercial University Village le 4 décembre.

Le RazerStore est le troisième aux États-Unis pour l’entreprise, derrière San Francisco et Las Vegas. D’autres sites se trouvent à Singapour, Londres, Hong Kong et Taipei.

Razer, qui a été fondée en 2005, vend du matériel de jeu tel que des ordinateurs portables et de bureau, des écouteurs et des contrôleurs, ainsi que des vêtements, des sacs, des chaises et plus encore.

Le RazerStore à Londres. (Photo Razer)

Le magasin de Seattle promet quatre postes de combat en magasin et une chance d’ajouter « une touche personnelle à votre configuration » avec la collection Razer Customs, selon un communiqué de presse. Les joueurs peuvent également utiliser une « station de déballage » pour enregistrer « l’histoire parfaite des médias sociaux ».

Il y aura quatre zones dédiées aux configurations de jeu professionnelles, aux streamers, aux joueurs sur console et aux créateurs numériques.

L’événement d’ouverture présentera des prix et des cadeaux pour les 500 premières personnes en ligne; un ordinateur portable Razer Blade pour la première personne en ligne ; et des promotions de vente spéciales en magasin.

Le nouveau magasin est situé au 2616 NE 46th St, Seattle.