Razer lance ses ordinateurs portables Blade dans les tailles 14, 15 et 17 pouces, Ryzen 6000 ou Intel Core 12th Gen et NVIDIA RTX 3080 Ti | Jeux

Nous avons une nouvelle famille d’ordinateurs portables de jeu de Razer. La société vient de faire son annonce officielle au CES 2022 et nous avons trois modèles Blade renouvelés avec des spécifications de nouvelle génération tels que le Ryzen 6000, le Intel Core de 12e génération ou le nouveau NVIDIA RTX 3080ti.

Razer a mis à jour la famille d’ordinateurs portables Blade avec trois nouveaux modèles Razer Blade 14, Razer Blade 15 et Razer Blade 17 qui fonctionnent sur Windows 11 et montent de la mémoire DDR5 de dernière génération.

Ces ordinateurs portables sont alimentés par les GPU RTX 3070Ti / 3080 Ti de dernière génération avec architecture Ampere et jusqu’à 16 Go de mémoire GDDR6. La mise par processeur dépend du modèle.

Le plus petit de la famille, Blade 14 utilise un Ryzen 9 6900HX tandis que les modèles Blade 15 et Blade 17 utilisent une plate-forme Intel Core de 12e génération atteignant le Core i9-12900H à 14 cœurs.

Blade 14 : le plus compact de la famille

L’ordinateur portable x86 de 14 pouces le plus puissant fait peau neuve avec le dernier processeur d’AMD, Ryzen 9 6900HX avec mémoire 16 Go de RAM DDR5.

C’est un ordinateur portable mince, 16,8 mm, et est toujours en mesure d’offrir une excellente expérience de jeu avec votre RTX 30X0 sans perte de performances en raison de la surchauffe grâce au système de commutateur MUX.

Ce portable arbore une finition résistante aux empreintes digitales et Caméra infrarouge Full HD Compatible avec Windows Hello pour un déverrouillage facial sécurisé.

On le voit, un modèle qui promet des performances intéressantes dans un format à emporter partout.

Blade 15 : Le modèle avec le meilleur compromis performances-taille

Ce modèle est le frère du milieu en termes de taille générale et de diagonale d’écran. On se retrouve ici face à un écran qui se décline en différentes configurations de 15 pouces. Avec des résolutions allant de FullHD 360 Hz à QHD 240 Hz et UHD 144 Hz.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau précédent, il existe pas moins de 6 configurations différentes qui partent d’un Core i7 12800 et vont jusqu’au Core i9 12900 avec 14 cœurs et jusqu’à 5 GHz.

Quant au GPU, il existe des options allant du RTX 3060 dans le modèle le plus basique au RTX 3080Ti avec 16 Go de mémoire GDDR6, complétant cette mémoire DDR5 qui accompagne le CPU et 1 To de stockage SSD.

Tout cela dans un design compact de 16,9 mm d’épaisseur avec un poids d’environ 2 kg.

Blade 17 : pour les joueurs intensifs et professionnels

Les créateurs de contenu, les concepteurs et les joueurs professionnels ont de la chance avec un ordinateur portable qui leur permettra de répondre à la plupart des utilisations en déplacement. Nous parlons de Lame Razer 17.

Toutes les personnes Les nouveaux Razer Blades offrent une prise en charge audio THX, mais ce modèle compte au total 8 haut-parleurs au lieu des quatre de ses petits frères. Avec un son plus ample et des basses plus marquées.

On parle aussi de 6 configurations différentes dans lequel nous commençons avec un processeur Intel Core i7 12800H à 14 cœurs jusqu’à 4,8 GHz et le modèle le plus puissant monte le Core i9 12900H qui arrive jusqu’à 5 GHz.

Quant aux GPU, cela varie selon les modèles, mais il existe des options RTX 3060, RTX 3070Ti et RTX 3080 Ti, cette dernière avec 16 Go de GDDR6.

C’est un modèle dont les dimensions augmentent suffisamment pour être grandes pour certaines tâches en déplacement et a un poids de 2,75 kg.

Prix ​​et disponibilité

Lame Razer 14 a un prix de départ recommandé de 2 199,99 euros et sera disponible en précommande sur Razer.com, dans les magasins Razer Store à partir du 10 février et en achat direct dans les magasins au cours du premier trimestre 2022.

Les Razer Lame 15 et Lame 17 ont des prix de départ respectifs de 2 799,99 euros et 2 999 euros et peut être réservé à partir de ce prochain 25 janvier, atteignant également les magasins au cours du premier trimestre de l’année.

Il s’agit d’une rénovation intéressante du Blade 15 de l’année dernière que nous avons déjà testé dans notre laboratoire et que nous avons tant aimé.

Comme nous le voyons une gamme complète de 3 modèles avec un total de 15 configurations qui s’adapteront à la majorité des utilisateurs du marché.