Razer obtient sa propre montre connectée Fossil Gen 6 en édition limitée pour les joueurs

Fossil sort de sa zone de confort pour lancer une nouvelle montre connectée en partenariat avec Razer. La nouvelle montre intelligente Razer X Fossil Gen 6 tire le meilleur parti de la Fossil Gen 6 et ajoute une touche Razer supplémentaire qui, selon les entreprises, plaira aux joueurs et aux fans de Wear OS.

Au départ, vous ne trouverez pas cette montre connectée parée d’un éclairage RGB Chroma comme on pourrait l’espérer. Au lieu de cela, le Razer X Fossil Gen 6 présente des cadrans de montre Razer exclusifs, d’un cadran analogique standard avec la marque Razer à un cadran de montre texte qui indique l’heure actuelle.

La montre a également un cadran Chroma, qui affiche un anneau coloré autour du bord de l’écran. Ce cadran de montre peut être personnalisé avec quatre effets Razer Chroma RGB, que vous souhaitiez une seule couleur pour correspondre à votre configuration de jeu sur certains des meilleurs claviers Razer, ou que vous préfériez une myriade de teintes.

La montre est également livrée avec deux bracelets conçus sur mesure dans les couleurs noir et vert vif emblématiques de Razer.

Au-delà de cela, la montre est plus ou moins la même smartwatch Gen 6. Il présente la même taille de boîtier de 44 mm avec un écran OLED de 1,28 pouce, 8 Go de stockage, 1 Go de RAM, des capacités de charge rapide et Wear OS 2, le tout alimenté par le Snapdragon Wear 4100+. Heureusement, ce sera l’une des meilleures montres Wear OS à recevoir Wear OS 3 lorsqu’il arrivera sur les appareils actuels cette année.

En ce qui concerne les partenariats, c’est un premier départ décent pour Fossil, même si nous aimerions voir plus d’opportunités émerger de cette collaboration et de futures collaborations, quelque chose que la société espère également explorer.

Pour l’instant, les parties intéressées devront agir rapidement si elles souhaitent acquérir l’une de ces montres connectées en édition limitée. Fossil dit qu’il ne fabrique que 1 337 unités qui seront mises en vente le 10 janvier pour 329 $ dans les magasins en ligne Fossil et certains points de vente au détail.

