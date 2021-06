Razer participera à l’E3 2021 avec de multiples nouveautés qui cherchent à révolutionner le monde du jeu

03/06/2021 à 13:06 CEST

Razer c’est une marque fondamentale dans la cosmogonie de chaque joueur. Maintenant, il a fait un pas en avant et a annoncé qu’il participerait en direct à l’E3 2021, avec un panel exclusif pour la marque dans lequel se tiendront différentes conférences. L’événement aura lieu du lundi 14 juin au mardi 15 juin. Dans celui-ci, la conférence de Min-Liang Tan, le PDG et co-fondateur de la marque, aura une place particulière, qui présentera des produits qui rechercheront une grande innovation dans le monde du matériel, toujours fabriqué avec la meilleure technologie et qualité.

Ce sera la première conférence de Razer à l’E3, donc c’est d’autant plus important qu’à ce salon les personnalités les plus en vue de l’industrie du jeu vidéo se rencontrent, participant ainsi à des marques très importantes avec des développeurs de jeux vidéo.

Ainsi, Razer promet de montrer des innovations innovantes et avant-gardistes qui tireront le meilleur parti des jeux PC, un endroit où l’entreprise a une place particulière grâce à ses périphériques.

La propre conférence de Min-Liang Tan espère être assez avant-gardiste car elle comportera un format de réalité étendue, combinant des espaces virtuels et vivants, rendant la conférence vraiment immersive. De plus, des millions d’utilisateurs apprécieront cette conférence, car elle peut être suivie sur les chaînes officielles de l’E3 et également sur les chaînes razer de YouTube, Twitch, Facebook et Twitter.