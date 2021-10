Razer présente la nouvelle webcam et la nouvelle carte de capture Ripsawa

10/04/2021 à 11:02 CEST

SPORT.es

Bonne nouvelle pour le secteur des jeux, Razer élargit sa nouvelle gamme de produits de streaming avec une nouvelle webcam et une nouvelle carte de capture, la Razer Kiyo X et la Razer Ripsaw X. Ces deux grandes nouveautés, disponibles dès le 30 septembre, apportent une série de fonctionnalités très intéressantes. La plate-forme logicielle de Razer, avec plus de 150 millions d’utilisateurs.

La webcam USB Razer Kiyo X propose des vidéos en qualité Full HD ou diffusées en 60FPS ultra fluide, avec la possibilité de 1080p 30FPS ou 720p 60FPS. Les paramètres sont entièrement personnalisables via le logiciel Razer Synapss. De cette façon, les streamers peuvent personnaliser instantanément les paramètres vidéo tandis que l’image reste nette grâce à la mise au point automatique intégrée. D’autre part, le Ripsaw X offre une solution en tant que carte de capture plug-and-play sans avoir à installer matériel directement au PC de la tour. Il est également compatible avec les applications de streaming les plus utilisées.

Parmi les autres fonctionnalités qu’il existe et que nous devons souligner, la carte de capture Razer Ripsaw X offre une qualité vidéo brillante avec une résolution allant jusqu’à 4K à 30FPS. Utilisant des connexions HDMI 2.0 et USB 3.0, il fournit une connexion à latence proche de zéro avec un maximum de détails d’image pour le contenu de tout appareil compatible, y compris les sources DSLR et autres appareils photo portables avec sortie HDMI. Si nous devons parler de prix, problème important, le Razer Kiyo X peut être acheté au prix de 89,99 € RRP sur Razer.com et dans certains magasins. Enfin, le Razer Ripsaw X peut être acheté au prix de 139,99 € RRP.

En conclusion, il faut dire que Razer est un matériel primé qui comprend des périphériques de jeu hautes performances. et les ordinateurs portables de jeu Razer Blade. Fondée en 2005, Razer propose également des services de paiement pour les joueurs, les jeunes, la génération Y et la génération Z. Razer Gold est l’un des plus grands services de paiement pour les jeux vidéo, et Razer Fintech fournit des services financiers sur les marchés émergents.