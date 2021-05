Razer présente le nouveau Blackwidow V3 Mini Hyperspeed

26/05/2021 à 18:43 CEST

La marque lifestyle leader pour les gamers, Razer, a dévoilé aujourd’hui une nouvelle version de son clavier phare, le BlackWidow, cette fois dans sa version V3 Mini HyperSpeed, avec lequel vous combinerez la liberté sans fil avec toutes les fonctionnalités des claviers compacts de plus en plus populaires.

Ainsi, ce clavier de jeu a une taille de 65% (c’est-à-dire qu’il fait 65% de la taille standard) et a les touches à pleine hauteur, donc il aura le maximum utilisabilité pour tout ce que vous voulez l’utiliser. C’est aussi un clavier mécanique, avec l’aspect classique élégant, minimaliste et fonctionnel que cette marque revendique habituellement. Son châssis en aluminium promet un poids équilibré et robuste, quelque chose de classique pour ce type de clavier et qui est largement apprécié.

Il a prise en charge complète de la personnalisation via Razer Synapse 3, à la fois dans l’éclairage et dans la personnalisation des macros, avec une mémoire hybride interne et dans le cloud qui permet jusqu’à 5 profils.

Sa technologie HyperSpeed ​​Wireless promet d’être un clavier sans fil avec une latence incroyablement faible pour assurer que nous avons un contrôle total dans nos longues sessions de jeu.

Quant aux interrupteurs, ils sont les propres interrupteurs de la marque, conçus par Razer pour apporter la plus grande fonctionnalité et durabilité.

Nous pouvons acheter ce clavier via Razer.com à partir du 25 mai 2021 au prix de 189,99 €.