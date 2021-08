Razer présente ses nouveaux écouteurs de deuxième génération

20/08/2021 à 7h34 CEST

SPORT.es

Razer a annoncé hier le lancement de la deuxième génération d’écouteurs sans fil Razer Hammehead True, qui disposent également de la technologie d’éclairage Razer Chroma RGB et de la suppression active du bruit (ANC) afin que l’utilisateur puisse personnaliser presque sans limite la qualité audio sans compromis. Les nouveaux écouteurs Hammerhead sont présentés comme une véritable évolution et un saut technologique.

Parmi les caractéristiques les plus notables, outre le magnifique éclairage Razer Chroma RGB, la technologie de suppression active du bruit a été ajoutée grâce à deux microphones doubles qui éliminent les bruits ambiants pouvant se trouver dans notre environnement. D’autre part, les nouveaux écouteurs de Razer arrive avec un manchon en silicone pour plus de confort et s’adapte à nos oreilles, quelque chose de très important si nous voulons nous détendre et profiter de nos meilleures chansons ou podcasts.

Le prix de vente pour lequel il a été publié a été de 139,99 euros et peut être trouvé déjà disponible dans n’importe quel magasin RazerStores et magasins autorisés. Ils peuvent également être achetés sur Razer.com. Enfin, pour améliorer l’expérience audio, les écouteurs présentés ici se connectent de manière transparente à l’application Razer Audio pour personnaliser davantage notre profil sonore.