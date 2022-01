Razer Project Sophia, le bureau de jeu modulaire que tous les joueurs attendaient … et est livré avec une chaise assortie | Jeux

Razer vient de sortir Project Sophia, un bureau modulaire avancé qui pousse l’expérience de jeu un peu plus loin et l’a accompagné d’Enki Pro HyperSense, une chaise de jeu qui vibre en réagissant aux jeux.

La fièvre du jeu a atteint le dernier coin des configurations et il ne suffit plus de remplir l’espace de lumières RVB. Project Sophia est un bureau modulable qui s’adapte aux besoins des utilisateurs à tout moment.

Le bureau peut être configuré avec différents modules qui permettent de surveiller les performances ou la température de l’équipement, incorporant des panneaux avec boutons tactiles d’accès rapide aux outils et même tablettes avec stylets, unités de mixage audio ou même des cartes de capture externes.

De plus, Razer l’a accompagné avec la présentation de Enki Pro HyperSense, une chaise de jeu qui offre un nouveau niveau de réalisme avec une réponse haptique avancée qui vibre en réponse à ce qui se passe dans les jeux.

Comme vous pouvez l’imaginer, Project Sophia n’est pas une table conventionnelle. Il s’agit en fait d’un PC équipé des processeurs Intel de 12e génération et des derniers GPU Nvidia série 3000.

La surface du bureau ressemble à quelque chose d’un film de science-fiction, et se compose d’un PCB sur mesure sur lequel 13 espaces sont disposés qui peut être configuré avec différents modules magnétiques selon les besoins de l’utilisateur.

L’objectif de ce Table de jeu Razer est que l’espace s’adapte à l’utilisateur à la fois dans le temps qu’il consacre à la productivité et au télétravail, ainsi que dans le temps libre pour jouer ou streamer.

Le bureau intègre un écran OLED 65″ et comprend Éclairage Razer Chroma RVB, il peut donc être intégré à d’autres composants Razer pour unifier l’environnement et faciliter la gestion de l’éclairage.

Comme son nom l’indique, Project Sophia est plus un prototype qu’un véritable produit prêt à commercialiser, et pour le moment Il n’a pas été confirmé s’il arrivera dans les magasins en 2022.

De la même manière, la marque a accompagné la proposition de Project Sophia avec le Chaise de jeu Enki Pro HyperSense équipé d’un système haptique haute fidélité, qui permet aux utilisateurs de vivre une nouvelle dimension d’immersion dans les jeux vidéo.

La conception est basé sur le modèle Enki Pro, auquel a été ajouté un moteur haptique HyperSense sur sa base développée conjointement avec D-Box. La chaise se synchronisera avec le PC lorsque l’un des titres, films et chansons pris en charge est lu, offrant jusqu’à 65 000 types de vibrations différent.

Le support initial couvre une base de plus de 2 200 contenus compatibles, parmi lesquels se démarquent Des titres comme F1 2021, Forza Horizon 5 et Assassin’s Creed Valhalla, dans laquelle la chaise transmettra jusqu’à la dernière bosse de la piste ou la dureté des coups que subit le personnage, offrant une expérience plus immersive.

Pour tout le reste, la chaise Enki Pro HyperSense dispose de tout le confort et de la technologie que sa sœur sans vibrations a rendues célèbres, offrant le soutien nécessaire pour rester à l’aise pendant les longues sessions de jeu.