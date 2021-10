Expérience premium

Razer Raiju Mobile

Option économe

SteelSeries Stratus Duo

La manette Razer Raiju Mobile est conçue comme une expérience de jeu mobile haut de gamme. Il est extrêmement confortable à utiliser, avec des verrous de déclenchement en option, un cordon pour charger la batterie et un support pour téléphone. Aucun supplément n’est requis. Dans cet esprit, il est aussi généralement plus cher que la concurrence.

À partir de 50 $ sur Amazon

Avantages

Batterie rechargeable confortable Serrures à cheveux

Si vous n’avez pas envie de dépenser beaucoup d’argent, le SteelSeries Stratus Duo est disponible. Il est confortable, s’apparie facilement et dispose d’une batterie rechargeable à un prix raisonnablement bas. Cependant, il convient de noter qu’il n’inclut pas de support de téléphone, vous aurez donc besoin d’un accessoire supplémentaire si vous souhaitez maintenir votre téléphone au-dessus du contrôleur.

47 $

Avantages

Prix ​​raisonnable Batterie rechargeable Facile à appairer et à utiliser

Les inconvénients

N’inclut pas le support de téléphone

Si vous cherchez à améliorer votre expérience de jeu avec un contrôleur lorsque vous jouez aux meilleurs jeux Android, vous devriez envisager quelques options, en particulier le Razer Raiju Mobile et le SteelSeries Stratus Duo.

Les deux contrôleurs offrent des avantages quelque peu similaires, bien que l’un soit clairement conçu comme un contrôleur de jeu Android haut de gamme, tandis que l’autre est censé être une option bas de gamme. Tout d’abord, nous allons décomposer les principales différences entre les deux et déterminer ce que vous devez savoir sur le Razer Raiju Mobile vs SteelSeries Stratus Duo.

Razer Raiju Mobile contre SteelSeries Stratus Duo : quelle est la différence ?

Source : Android Central

Le Razer Raiju Mobile est un contrôleur plus cher conçu pour quelqu’un qui a besoin d’une solution de jeu Android tout-en-un. En tant que tel, il a également plus de fonctionnalités pour justifier son prix plus élevé. Pendant ce temps, le SteelSeries Stratus Duo est un peu plus dépouillé en comparaison et disponible à un prix beaucoup plus bas.

Razer Raiju Mobile SteelSeries Stratus Duo Prix à partir de 50 $ 47 $ Poids 306 g 245 g Dimensions 125 mm x 159,4 mm x 66 mm 150 mm x 110 mm x 63 mm Batterie rechargeable Oui Oui Autonomie de la batterie 23 heures 20 heures Serrures à cheveux Oui Non Bluetooth Oui Oui Compatible PC Oui, pilote nécessaire Oui Support de téléphone Oui Non Boutons arrière remappables Oui (4) Non Joysticks Asymétrique Symétrique

Razer Raiju Mobile vs SteelSeries Stratus Duo : *Ce que ces différences signifient pour vous

Source : Android Central

Dans l’ensemble, la principale différence entre le Razer Raiju Mobile et le SteelSeries Stratus Duo est le nombre de fonctionnalités supplémentaires offertes dans le premier. Le Razer Raiju Mobile offre plus de fonctionnalités premium qui pourraient donner un avantage dans les jeux compétitifs. Pour une expérience plus décontractée, le SteelSeries Stratus Duo est un contrôleur tout aussi confortable qui fonctionnera aussi bien dans la plupart des jeux.

Les deux contrôleurs ont une autonomie de batterie similaire, bien que le Razer Raiju Mobile ait un léger avantage. Les deux contrôleurs sont également compatibles Bluetooth, ce qui rend l’appairage avec votre appareil Android extrêmement facile. Les deux contrôleurs peuvent également être utilisés sur PC si vous souhaitez également jouer à des jeux sur PC, bien que vous deviez télécharger un pilote pour utiliser le Razer Raiju Mobile.

Les boutons arrière remappables du Razer Raiju Mobile permettent d’accéder facilement à des configurations alternatives. Par exemple, s’il y a un bouton pour recharger ou une autre action que vous utilisez beaucoup, vous pouvez le mapper sur l’un des boutons de retour.

Le Razer Raiju Mobile dispose également de verrous à cheveux. Cela signifie qu’au lieu d’avoir à appuyer sur une gâchette à fond pour tirer avec une arme à feu ou déclencher une capacité, vous n’avez qu’à appliquer une bonne pression. C’est un gros problème dans les jeux plus compétitifs, mais cela n’aura pas vraiment d’importance dans un jeu plus décontracté qui ne prend pas en charge le combat joueur contre joueur, comme Genshin Impact.

Le Razer Raiju Mobile est également doté de sticks analogiques, tandis que le SteelSeries Stratus Duo possède des sticks symétriques. Bien sûr, différentes personnes ont des préférences différentes, mais selon le style de mise en page que vous préférez, vous voudrez peut-être en tenir compte.

La fonctionnalité supplémentaire la plus importante du Razer Raiju Mobile est sans doute le support de téléphone intégré. Si vous jouez à des jeux Android sur votre téléphone, cela fait une énorme différence, car vous devrez acheter un accessoire tiers pour attacher votre téléphone au contrôleur SteelSeries Stratus Duo. Naturellement, cela n’aura pas d’importance si votre téléphone n’est pas connecté à votre manette ou si vous jouez sur une tablette.

En bout de ligne

Source : Android Central

En fin de compte, si vous avez de l’argent et que vous jouez à vos jeux Android sur un téléphone au lieu de l’une des meilleures tablettes Android, alors vous voudrez opter pour le contrôleur Razer Raiju Mobile. Il a beaucoup plus de fonctionnalités, une batterie légèrement supérieure et le plus important de tous, un support de téléphone intégré. Dans cet esprit, si vous ne le trouvez pas en vente, ce contrôleur est plus de deux fois plus cher que la concurrence.

Si ces choses ne vous importent pas, ou si vous essayez d’économiser de l’argent pour le moment, alors vous devriez opter pour le SteelSeries Stratus Duo. Il n’a pas toutes les fonctionnalités spéciales offertes par le Razer Raiju Mobile, mais c’est aussi moins cher que son prix. C’est une simple question de qualité par rapport à l’abordabilité. Une fois que vous avez décidé lequel est le plus important pour vous, le choix du contrôleur à prendre devient évident.

Haut de gamme

Razer Raiju Mobile

N’épargnez aucune dépense

Si vous avez de l’argent, le Razer Raiju Mobile est facilement l’option haut de gamme la plus puissante pour la meilleure expérience de jeu Android sur votre téléphone. C’est quand même beaucoup plus cher que la concurrence.

Ramassage moins cher

SteelSeries Stratus Duo

Si vous êtes sur un budget

Le SteelSeries Stratus Duo n’a pas autant de fonctionnalités que la concurrence, mais il est également loin d’être aussi cher. Si vous ne recherchez pas tous les extras offerts par les autres contrôleurs, vous pouvez économiser de l’argent en vous procurant ce modèle.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

recherche le sur Google

Ce sont les meilleurs jeux Stadia disponibles pour jouer dès maintenant en 2021

Grâce à la flexibilité de Stadia, vous pouvez facilement jouer à tous vos jeux préférés sur votre téléviseur, votre téléphone, votre ordinateur, votre ordinateur portable ou votre tablette. Un abonnement Stadia Pro comprend des jeux gratuits, mais vous pouvez en acheter encore plus, allant des titres AAA aux indies et aux exclusivités de plateforme. Voici nos choix pour le meilleur là-bas que vous ne voudrez pas lâcher.