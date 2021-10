Razer se lance dans la fabrication de composants informatiques

22/10/2021 à 12:47 CEST

Hier, Razer a tenu son RazerCon 2021 une foire dans laquelle l’entreprise se joint à des fans du monde entier pour profiter de la présentation des produits les plus remarquables de la marque. Nous avons eu l’occasion de voir de nouveaux ordinateurs portables, chaises et écouteurs qui, nous en sommes sûrs, donneront beaucoup à dire. Cependant, cette fois, nous parlons d’une vraie nouveauté; car ils vont commencer à fabriquer des composants d’ordinateurs de bureau. Au total, il y a eu trois produits : Razer Kunai (ventilateur), Razer Katana (alimentation ATX), Razer Hanbo (refroidissement liquide).

Le Razer Kunai est un ventilateur de boîtier ATX, tandis que le Razer Hanbo est un dispositif de refroidissement liquide tout-en-un (AIO) avec un couvercle de pompe de refroidissement à éclairage RVB. Le Kunai est disponible en 120 mm et 140 mm, tandis que le Hanbo est disponible en 240 mm ou 360 mm. Les deux composants ont, comme il est d’usage dans la marque, une série d’éclairage aRGB autour du bord intérieur de leurs ventilateurs. Razer a expliqué que le système de refroidissement liquide est fabriqué en partenariat avec Asetek et qu’il continuera à collaborer avec le fabricant à l’avenir.

La Razer Katana est une alimentation ATX lumineuse. Il est entièrement modulaire et est disponible en 750 et 1 200 watts avec l’incroyable efficacité énergétique Platinum et une autre version de 1 600 watts dans la cote Titanium certifiée. Les trois types de Razer Katana ont un ventilateur avec éclairage RVB afin que nous puissions décorer l’intérieur de nos boîtes.