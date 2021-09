Razer Thunderbolt 4 Dock, analyse et avis | La technologie

Il y a quelques années, un quai était quelque chose que beaucoup d’entre nous considéraient comme inutile. En général, une station d’accueil était une base qui avait des positions de bureau pour placer l’ordinateur portable et avoir une charge, un signal à surveiller et des périphériques, mais c’était ça, quelque chose de très “professionnel”.

Il y a quelques années, les GPU externes sont arrivés, des boîtiers qui permettaient d’ajouter une carte graphique par Thunderbolt aux ordinateurs qui n’avaient pas de GPU discret et, en plus, ce sont des tours qui donnent la possibilité de placer des périphériques ou même du stockage.

Désormais, avec les nouveaux ordinateurs portables ou avec des équipements comme l’iMac M1 -analyse-, le quai sort du milieu professionnel ou enthousiaste et il veut se faufiler dans de nombreux bureaux d’étudiants ou de professionnels qui n’avaient pas besoin de station d’accueil, comme moi.

Au bureau, nous échangeons le Mac avec de nombreux ports pour le MacBook Pro M1 Oui, ils n’ont que deux ports et beaucoup d’entre nous ont un SSD externe pour sauvegarder les données, la sortie vers le moniteur, Ethernet, les périphériques, le lecteur de carte et l’alimentation, bien sûr, et nous pouvons y aller avec des câbles suspendus aux deux USB-C … ou nous pouvons acheter un quai.

Quand Razer a proposé de tester le Thundebolt 4 Dock J’ai dit “bien sûr” parce que, vraiment, je cherche le meilleur quai pour ma nouvelle équipe.

Et c’est cher, oui, plus de 300 euros, mais Je pense avoir trouvé le compagnon idéal pour mon nouveau MacBook M1 ou pour n’importe quel ordinateur portable avec Thunderbolt, surtout maintenant que beaucoup d’entre nous ont notre nouveau bureau à la maison.

Sans plus, voici notre avis sur le Razer Thunderbolt 4 Dock Mercury Edition.

Razer Thunderbolt 4 Mercury Dock Dimensions190 x 74,5 x 27 mm | Châssis en aluminium Poids 338 grammes Ports avant Thunderbolt 4 | Prise 3,5 mm | Lecteur de carte UHS-II Ports arrière 3 x Thunderbolt 4 | 3 x USB-A 3.2 Gen 2 | Gigabit Ethernet | Alimentation externe PowerPowerPower 135W | Il est capable d’alimenter un ordinateur portable jusqu’à 90 WCcompatibilitéWindows 10 | MacOS 11.1 Prix 320 euros

Sections d’examen de la station d’accueil Razer Thunderbolt 4 :

L’élégance à son meilleur

Même s’il n’y a vraiment pas grand-chose à dire, commençons par parler de design.. Lorsque je recherche des docks pour mon Mac, ce que je trouve dans la plupart des cas, ce sont des appareils qui ressemblent à une cage de disque dur 3,5″ avec différents ports.

Ils ont des connexions ultra-rapides, oui, mais ils ne se soucient pas vraiment du design, à quelques exceptions près.

Ici, nous avons une boîte monocoque en aluminium anodisé cela a non seulement une touche spectaculaire, mais sert également à essayer de dissiper les températures internes élevées.

Dans le cas où nous arrivons à mesurer 41º lorsque l’ordinateur portable est en charge et avec Ethernet, ce qui n’est pas peu, mais après deux semaines avec tous les ports fonctionnant à pleine capacité plus de 8 heures par jour, tout s’est parfaitement déroulé et Razer a pris en charge la gestion et le matériel interne pour qu’il n’y ait aucun problème.

Si nous connectons le dock à l’iMac, comme nous n’avons pas d’Ethernet et qu’il n’alimente pas l’équipement, il reste à environ 35º, un chiffre beaucoup plus froid.

Il est aussi beau et élégant dans cette couleur argentée. Nous n’avons pas les LED RVB inférieures de son frère ‘Chroma’, mais elles ne me manquent pas vraiment. Ça oui, J’aurais aimé une LED verte sur le logo des serpents, quelque chose qui pourrait être activé et désactivé sur un coup de tête, mais bon.

Les dimensions sont de 190 millimètres de long, 74,5 mm de profondeur et 27 mm de haut. Il n’est pas compact, mais la vérité est qu’il est l’un des moins occupant sur le bureau. Il ne pèse que 340 grammes, ce qui est frappant, mais c’est vraiment quelque chose qui m’importe peu car je ne vais pas le transporter.

Et, comme je l’ai dit, je pense qu’il est très élégant et a fière allure, ayant la plupart des ports à l’arrière, un connecteur de sécurité sur l’un des côtés et une façade dans laquelle on voit un Thunderbolt 4, la prise jack 3,5 mm et le lecteur de carte.

Bien sûr, n’y touchez pas beaucoup car les pistes sont très balisées. Et quelque chose que j’aime beaucoup, c’est que le caoutchouc de la base semble très stable de sorte qu’il ne bouge pas d’un millimètre sur une surface comme le verre.

Pour terminer, par contre nous avons un adaptateur secteur 135 W, le flacon typique auquel nous devrons trouver un trou dans le sol derrière le bureau.

Ports à gogo avec vitesse maximale, bien qu’il me manque un HDMI

Mais nous allons à l’important car, évidemment, il s’agit des ports. À l’avant, nous avons une prise jack 3,5 à quatre pôles, quelque chose que les plus technophiles et les amateurs de son… ils vont adorer.

On voit aussi une sortie Thunderbolt 4 (celle qui sera connectée au portable) et un lecteur de carte UHS-II avec une vitesse de 299 Mo/s.

À l’arrière, nous avons le Gigabit Ethernet, trois Thunderbolt 4 pour les périphériques/moniteur, trois USB-A 3.2 Gen 2 et le port d’alimentation. Il n’y a pas de bouton d’alimentation, donc la station d’accueil est toujours allumée.

Nous sommes servis, mais aussi la vitesse n’en souffre à aucun moment. Ces jours-ci, j’utilise le quai avec:

Deux SSD de 550 Mo/s, chacun monté dans l’un des Thunderbolts arrière. Dans un autre Thunderbolt, j’avais un USB-C vers HDMI connecté à un moniteur 2K60. Clé Bluetooth clavier/souris. Ethernet avec connexion 1 Gbps.

Et tout cela est envoyé via le port avant vers le MacBook sans qu’il y ait aucun type de problème, perte de vitesse de téléchargement des vidéos ou perte de signal sur le moniteur. Parfois, j’ai également sorti de l’audio HD via la prise 3.5 et j’ai importé des données avec la SD sur l’un des SSD.

Allez, à l’exception de deux des USB-A, j’ai bien utilisé le dock et la vitesse de tout est attendue.

L’avantage est que Thunderbolt 4 est PowerDelivery, ce qui signifie que nous pouvons charger des appareils et, en plus, avec le câble de signal le dock est capable d’envoyer jusqu’à 90 W à notre ordinateur portable.

Tous les accessoires, moniteur et alimentation par un seul câble. La seule chose que je n’ai pas pu connecter au dock est mon Blue Yeti, car je pense que mon micro a un problème et un bip retentit lorsque je le connecte à un dock ou qu’un USB-A vers USB-C convertit, donc il doit aller directement sur mon ordinateur portable.

C’est, en somme, pratiquement obligatoire si vous avez un MacBook M1, mais c’est aussi très utile si vous avez un iMac, surtout avec la version qui n’a que deux ports Thunderbolt, puisque cela n’intègre pas l’entrée Ethernet dans le cas de alimentation.

C’est parfait? Presque, puisqu’il me manque un HDMI ou un DisplayPort dédié. ThunderBolt 4 est DisplyPort 1.4, mais j’aurais aimé avoir un port dédié pour cette sortie.

Evidemment, c’est un investissement important auquel il faut ajouter les câbles ThunderBolt 3 ou 4 pour tirer le meilleur parti d’un SSD externe très haut débit, mais bon, ce n’est pas une panne de l’appareil.

Et quelque chose que j’ai déjà dit, mais qui en vaut la peine : pendant qu’il transmet le signal des périphériques, il charge l’ordinateur portable, donc si vous devez vous lever et partir avec l’équipement, il vous suffit de le déconnecter et de le faire charger à 100 %.

Œil! Cela a été mon expérience avec l’équipement que j’ai, mais avec des SSD plus rapides, je pourrais également bénéficier de ces connexions et aussi, pourrait connecter deux moniteurs 4K60 ou un moniteur 8K30 avec l’interface à portée de main.

L’appareil qui sauvera la vie de nombreux télétravailleurs

Nous avons atteint la fin de l’analyse du Razer Thunderbolt 4 Dock Et nous devons dire que la nouvelle normalité a amené beaucoup d’entre nous à travailler tous les jours à domicile, mais c’est une normalité courante pour des personnes comme les travailleurs indépendants qui, souvent, ont leur bureau à la maison et veulent précisément faire le optez pour un Mac M1 pour la puissance et l’autonomie qu’il offre.

Razer a montré avec son dock qu’ils peuvent devenir très sérieux quand ils veulent, comme avec leur gamme de périphériques de bureau et ils offrent un produit presque rond qui est discret, dans le mauvais sens, sur le bureau.

La répartition des ports pourrait être différente, notamment cette sortie Thunderbolt frontale qui est celle qui alimente et envoie les informations au PC, mais ici nous parlons de préférences. Ce dont je suis clair, c’est qu’il me manque un HDMI ou un DisplayPort conventionnel au-delà de tous les ports disponibles.

Mais cela ne change pas mon avis : C’est l’un des meilleurs quais du marché en termes de design. Et, en plus, il ne joue pas toutes ses cartes esthétiquement, mais il s’y conforme, et avec inscription, lorsqu’il s’agit de multiplier les ports du PC avec des connexions haut débit, sans parler de sa bonne gestion de la température.

Et la vérité, Je trouve cela beaucoup plus utile si vous avez un emploi permanent ou un poste d’étude à la maison que ce que beaucoup d’entre nous ont fait pendant des années avec un MacBook : acheter un ou deux multiplicateurs de ports USB-C qui, au final, remplissent notre bureau de câbles.