Razer travaille sur un appareil de jeu portable qui rivalise avec Steam Deck

Cinq mois après que Valve a annoncé le Steam Deck, un nouveau challenger fait son entrée sur le marché des consoles portables. Le fabricant de puces Qualcomm s’est associé à la société de matériel de jeu Razer pour produire le Snapdragon G3x, une console compatible avec les streamers qui peut jouer à des jeux sur PC, mobile, consoles et cloud.

Le matériel est encore fortement en phase de développement, donc plus de détails sur le fonctionnement de l’aspect streaming n’ont pas été décrits.

En regardant les spécifications, l’appareil dispose d’un écran OLED de 6,65 pouces, ce qui le place légèrement en dessous de la taille du Steam Deck mais légèrement plus grand que le modèle Nintendo Switch d’origine. L’écran du commutateur OLED mesure sept pouces. L’appareil Snapdragon comprendra une caméra et deux micros, une fonctionnalité destinée aux joueurs qui souhaitent diffuser leurs jeux. A titre de comparaison, le Steam Deck dispose d’un micro pour le multijoueur mais pas d’une caméra. Le Snapdragon peut exécuter des jeux jusqu’à 144 FPS, tandis que le Steam Deck exécute des jeux AAA à 60 FPS avec des paramètres moyens.

Comme indiqué pour la première fois par Nintendo Life, le Snapdragon G3x n’est pas encore disponible pour les consommateurs. Bien que la console soit destinée à diffuser des jeux à partir d’autres appareils, le fabricant de puces Qualcomm a déclaré qu’il recherchait des développeurs pour créer du contenu pour la plate-forme. Quant à ce qu’il a à offrir aux développeurs, le directeur de produit senior Micah Knapp a souligné que Qualcomm avait l’expertise pour réduire la limitation et la surchauffe sur les appareils portables.

C’est une vantardise qui contient beaucoup d’eau puisque les puces Qualcomm sont présentes dans presque tous les principaux téléphones Android. Et les performances des jeux mobiles sont de plus en plus gourmandes en ressources. La surchauffe est un problème grave pour les joueurs mobiles qui souhaitent jouer à des titres comme Call of Duty ou Fortnite.

Alors que le PC et le mobile peuvent sembler être un mashup étrange, cela prend tout son sens dans le paysage actuel du jeu. Les jeux PC tels que PUBG et Minecraft sont disponibles sur mobile, et les jeux mobiles tels que Genshin Impact et Among Us ont des ports PC. Ces écosystèmes ont déjà commencé à se croiser et la frontière entre « jeux PC » et « jeux mobiles » s’amenuise.

L’annonce du Snapdragon G3x est une prochaine étape logique pour un développeur de matériel mobile dans le segment de divertissement le plus rentable au monde, en particulier le mobile, qui représente plus de la moitié des revenus des jeux. Mais ils ne semblent pas se précipiter pour une sortie publique dans un avenir proche.

« Les joueurs suivent le contenu », a déclaré Knapp. « Une fois le pipeline amorcé, le [manufacturers] peut venir et créer le matériel de jeu pour le plaisir des consommateurs.