Razer vend désormais un nouvel accessoire : des manchons pour les doigts des joueurs | Jeux

Si vous jouez beaucoup sur votre mobile en faisant glisser vos doigts sur l’écran, vous avez besoin de ces dés à coudre pour les joueurs de Razer. Mais ne les appelez pas comme ça devant eux…

Jouer aux jeux vidéos glisser vos doigts sur un écran tactile ce n’est certainement pas le moyen le plus rapide et le plus précis de le faire. Mais c’est ainsi que jouent des millions de personnes qui doivent faire face à deux problèmes : la saleté et la sueur.

Les dés de jeu ils sont un accessoire de plus en plus courant. Mais aucun joueur ne les appelle comme leurs grands-mères l’ont fait, il semble donc bien mieux de les appeler. manches de doigt.

Razer a lancé sa propre ligne de manchon de doigt de jeu, comme nous le dit Business Insider. Ils sont tissés avec fibre d’argent haute sensibilité pour un contrôle et une précision améliorés.

Ces manches respirantes gardent vos doigts au frais dans le feu de l’action, pour que la victoire ne vous échappe pas.

L’écran mobile génère de la chaleur, donc lorsque vous jouez depuis un certain temps, le doigt transpire et laisse l’écran sale et glissant, ce qui peut vous faire échouer au moment le plus inopportun dans un jeu de Fortnite, FIFA ou Call of Duty.

Sommes Manchons pour les doigts Razer sont légers et respirants, et n’ont que 0,8 mm d’épaisseur. Ils gardent vos doigts au sec et au frais, et peuvent être lavés à la main pour une utilisation aussi souvent que vous le souhaitez.

Avant d’acheter un clavier de jeu, vous devez connaître une série de facteurs d’une importance vitale et nous avons préparé ce rapport qui vous sera d’une grande aide avant de franchir le pas.

Mieux encore, ils sont housses élastiques en nylon et lycraIls s’adaptent donc à toutes les tailles et formes de doigts et sont compatibles avec la plupart des appareils de jeu mobiles.

Pour le moment, il n’est vendu qu’en fibre argent/noir avec du vert néon 802C. Mais ils sont sûrs de sortir avec toutes sortes de couleurs et de designs, s’ils réussissent.

Pour l’instant, il est uniquement en vente sur son site officiel. Frais 11,99 euros chaque manche. Le plus courant est d’en acheter au moins deux pour les pouces, mais il y a des joueurs qui en utilisent quatre (deux autres couvertures pour les index), donc la dépense peut monter un pic.

Sur Amazon, ils vendent des couvre-doigts de jeu un peu moins chers. Mais ce ne sont pas des Razer…