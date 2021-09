Razgatlioglu augmente son avantage avec Rea à Jerez

26/09/2021 à 16h41 CEST

Le pilote turc Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a renforcé son avance en tête du classement du Championnat du Monde Superbike, après avoir remporté les deux courses de première classe ce dimanche sur le circuit de Jerez-Ángel Nieto, dans sa tentative de détrôner le sextuple champion du monde des spécialités, Irlandais du Nord Jonathan Réa (Kawasaki), actuel champion en titre.

Razgatlioglu a remporté la deuxième course du jour, devant les Britanniques scott redding (Ducati), qui lui a tenu tête jusqu’au bout mais s’est finalement classé deuxième à l’entrée des deux ensemble sur la ligne d’arrivée.

La troisième place est allée au talaverano lvaro Bautista (Honda), qui est sorti vainqueur de la lutte pour la place en attente pour monter sur le podium dans un groupe dans lequel Réa a terminé cinquième.

Lors de la première course, également disputée ce dimanche et avec la température de la piste plus froide, les deux premiers du classement général ont maintenu une lutte intéressante pour la victoire.

Avant cette course, L’avance de Razgatlioglu sur Rea au classement général était d’un point, mais maintenant le Turc a creusé l’écart à vingt en sa faveur. En ce premier rendez-vous de la journée, Rea était deuxième derrière le pilote ottomanou, alors qu’il terminait en troisième position Rougeur.

En l’absence de trois essais pour la conclusion du Championnat du Monde Superbike, au Portugal, en Argentine et en Indonésie, Razgatlioglu est le premier avec 449 points, par les 429 de Rea, qui est deuxième, et les 375 de Redding, classé troisième. Bautista est l’Espagnol le mieux classé, en neuvième position avec 169 points.

L’Espagnol Isaac Viñales (Kawasaki) n’a pas participé à l’équipe du dimanche en raison du décès de son cousin, la doyenne Berta Viñales, décédé samedi sur ce même circuit lors de la dispute de la première course du World Supersport 300. Avant le début de la journée, une minute de silence a été observée à la mémoire du jeune pilote espagnol de 15 ans, avec la présence de son cousin et principal représentant de la saga familiale des motards Maverick Viñales, pilote du Championnat du Monde MotoGP.

Top 6 de la Course 2 :

1. Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha avec Brixx WorldSBK)

2. Scott Redding (Aruba.it Racing – Ducati)

3. Álvaro Bautista (Équipe HRC)

4. Andrea Locatelli (Pata Yamaha avec Brixx WorldSBK)

5. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK)

6. Axel Bassani (Motocorsa Racing)

Aegerter exposé au WorldSSP 600

En WorldSSP 600, Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha) a renforcé son avance à la barre du Championnat du Monde FIM Supersport 2021 en remportant sa dixième victoire de la saison à Jerez -Ángel Nieto. Le pilote suisse a vu le drapeau à damier avec près de 10 secondes d’avance sur ses plus proches rivaux et a offert à Yamaha un cinquième titre consécutif de championnat des constructeurs.

Les six premiers :

1. Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha)

2. Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti Racing) + 9.609s

3. Niki Tuuli (MV Agusta Corse Clienti) + 10.251s

4. Manuel González (Équipe Yamaha ParkinGO) + 11.861s

5. Federico Caricasulo (Biblion Iberica Yamaha Motoxracing) + 13.153s

6. Can Öncü (Kawasaki Puccetti Racing) + 14.592s

Problèmes pour Huertas

Dans SSP300 Adrien Huertas il a connu une mauvaise journée et devra attendre que Portimao soit proclamé champion du monde. Le madrilène est tombé et a ajouté un zéro au moment le plus inopportun. Son plus grand rival, Jeffrey Buis, a terminé quatrième et en ce moment, le Madrilène a un avantage de 36 points, dont 50 en lice. Bahattin Sofuoglu a remporté la course à Jerez, tandis qu’Íñigo Iglesias a terminé deuxième et Okaya troisième.

Les six premiers :

1. Bahattin Sofuoglu (Biblion Yamaha Motoxracing)

2. Inigo Iglesias (SMW Racing) + 3 516

3. Yuta Okaya (MTM Kawasaki) + 3 518

4. Jeffrey Buis (MTM Kawasaki) + 3 520

5. Marc Garcia (Prodina Team WorldSSP300) + 3 813

6. Mirko Gennai (Team BRcorse) + 3.820s