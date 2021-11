Razgatlioglu, champion du monde ; Rea remporte les deux dernières courses

21/11/2021 à 10:52 CET

Le Turc Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a été proclamé champion du monde de Superbike, tandis que le Britannique Jonathan Rea a remporté les deux dernières courses qui se sont déroulées ce dimanche sur le circuit urbain international de Pertamina Mandalika (Indonésie).

Razgatlioglu il a condamné le championnat en Course 1, après avoir été reporté samedi par un orage. Les trois pilotes leaders de la compétition tout au long de la saison, Razgatlioglu, Réa et les britanniques aussi Scott rougeur, a terminé sur le podium pour la douzième fois cette saison.

Réa était premier, le pilote turc deuxième, avec lequel il a remporté le championnat du monde, et rougeur troisièmement, avec l’espagnol Allvaro Bautista (Honda) en septième position et l’Argentin Léandro Mercado à la neuvième place.

En course 2, Réa a une nouvelle fois démontré sa vitesse en battant rougeur, avec un Razgatlioglu plus conservateur qui a terminé à la quatrième place et le Néerlandais Marco Van Der Mark (BMW) à la dernière place du podium.

Isaac Viñales (Kawasaki) était le meilleur Espagnol, avec Álvaro Bautista à la dixième place et Tito Rabat treizième.

En Superesport, la victoire de la dernière course revient aux Français Jules Cluzel (Yamaha), son quatrième de l’année, devant le Finlandais Niki Tuuli (MV Augusta) et le champion du monde suisse Dominique Aegerter.

L’Espagnol Manuel González, qui s’était assuré la troisième place du classement, a chuté au deuxième tour au virage 7.