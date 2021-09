Razgatlioglu fait ses adieux avec la victoire de Magny-Cours6

09/05/2021 à 17:25 CEST

efe

Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) a réalisé un triplé spectaculaire sur le circuit français de Magny-Cours en s’imposant également dans la Course 2, toujours devant le Nord-Irlandais Jonathan Réa (Kawasaki). Cependant, la FIM l’a privé de sa victoire dans la Superpole Race pour dépassement des limites de la piste et a donné la victoire à Réa, annulant ainsi le triplet réalisé par le pilote turc.

Avec tout, Razgatlioglu fait ses adieux à la France en tant que leader exceptionnel de la Coupe du monde, avec 373 points pour 360 de Rea, champion du monde depuis six saisons.Dans la troisième course sur Magny-Cours Razgatlioglu parti de la pole et est resté en tête jusqu’à ce qu’une faute sur une ligne lui permette de Réa se faufiler dans un virage et prendre les rênes de la course avec le Britannique Alex Lowes (Kawasaki) en troisième position mais sans réelle chance d’entrer dans la lutte pour la victoire. Cependant, il était aussi britannique scott redding (Ducati) celui qui a pris la troisième place. La bagarre entre Razgatlioglu et Rea a eu sa résolution finale au 11e tour après deux tours incroyables avec des dépassements continus entre eux. Italien Adrea Locatelli (Yamaha) a terminé quatrième et l’Espagnol Allvaro BautistaMême s’il était en lutte pour la quatrième place, il a terminé en sixième position. Tito Rabat (Barni Racing Team) a été le dernier pilote à marquer avec sa 15ème place.

Voici comment se déroule le World Superbikes :

TOPRAK RAZGATLIOGLU (YAMAHA) 370JONATHAN REA (KAWASAKI) 363SCOTT REDDING (DUCATI) 298ANDREA LOCATELLI (YAMAHA) 186ALEX LOWES (KAWASAKI) 176

10. ALVARO BAUTISTA (HONDA) 115