Razgatlioglu gagne avec autorité à Magny-Cours et mène les Superbikes en solo

04/09/21 à 17h15 CEST

Le Turc Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha avec Brixx WorldSBK) est devenu le leader solo du World Superbike en remportant ce samedi avec autorité la première course de la huitième manche, qui se déroule ce week-end sur le circuit français de Magny-Cours.

Razgatlioglu, qui cumule déjà sept victoires et un total de 18 podiums cette année, remporté avec plus de quatre secondes d’avance sur le second, le Britannique Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK), avec qui il partageait la tête avant cette manche ; et plus de dix sur le troisième, son coéquipier, l’Italien Andrea Locatelli.Rea, champion du monde depuis six ans, a déjà disputé sept courses sans gagner. Sa dernière victoire remonte à la deuxième course à Assen (Pays-Bas).

Après cette manche Razgatlioglu prend la tête en solitaire avec 336 points, cinq de plus que Rea et déjà 59 sur le troisième, le également britannique Scott Redding (Aruba.it Racing Ducati), douzième ce samedi.

Álvaro Bautista (Team HRC) a terminé sixième, tandis que Tito Rabat (Barni Racing Team) et Isaac Viñales (Orelac Racing VerdNatura) ont terminé quatorzième et quinzième. Jonas Folger (Bonovo MGM Action) a terminé à la seizième place.

En Supersport 300, victoire de l’Espagnol Adrián Huertas (MTM Kawasaki), qui a battu son plus proche rival dans la lutte pour le titre 2021, le Britannique Tom Booth-Amos (Fusport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki) dans une fin de course palpitante. Troisième était le Français Samuel di Sora (Leader Team Flembbo).

Avec son triomphe ce samedi, le quatrième en 2021, Huertas égale le record de victoires dans une campagne WorldSSP300 établi par Jeffrey Buis l’an dernier. Il a 154 points, 16 de plus que Booth-Amos.

Les Espagnols Daniel Mogeda (Team #109 Kawasaki), qui évoluait en remplacement de James McManus, et Iñigo Iglesias (SMW Racing), ont terminé cinquième et sixième. José Luis Pérez González (Accolade Smrz Racing) est dixième. Le champion du monde 2018, Ana Carrasco (Provec Kawasaki WorldSSP300), a terminé la course en douzième position.

