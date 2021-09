Razgatlıoglu, le leader des Superbikes arrive à Barcelone plein de joie

16/09/2021

Act à 11:26 CEST

Le leader du championnat du monde Superbike, Toprak Razgatl & imath; oglu, está listo para defender su posición en la primera de las tres rondas consecutivas del WSBK 2021, que arranca este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, un trazado familiar para el piloto turco del Pata Yamaha, que estuvo probado allí a finales de mars.

Razgatl & imath; oglu Il a parcouru un long chemin depuis les essais de l’an dernier à Barcelone, où une chute lors du warm-up de dimanche l’avait empêché de se battre pour la victoire en Superpole et en Course 2. Cette saison, le Turc est devenu la sensation du championnat. En France, il y a deux semaines, le talentueux pilote de 24 ans a battu son principal rival pour le titre, Jonathan Réa, six fois champion du monde de Superbike, dans les trois courses, même s’il a finalement été pénalisé et a perdu la victoire dans la Superpole Race.

Il arrive à Barcelone avec sept points d’avance au classement général et déterminé à profiter de son bon moment : « Barcelone n’a pas été facile l’année dernière, mais pour moi tout est différent cette année. Mon équipe, la moto et tout fonctionne très bien ensemble. Je me sens plus fort sur chaque piste. Je dis toujours que je ne pense pas au championnat, mais je sais que je dois marquer beaucoup de points à chaque course si je veux me qualifier pour le titre. Pour le moment, je me concentre sur la prochaine session, la prochaine course et j’essaie de gagner. On va travailler et se préparer avec mon équipe du mieux qu’on peut vendredi, faire une simulation de course et trouver les réglages, et après on verra”, confie-t-il. Razgatl & imath; oglu.