Razgatlioglu mène le temps de vendredi à MotorLand

21/05/2021 à 18:01 CEST

Le Turc Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha avec BRIXX WorldSBK) a terminé la première journée d’essais libres du GP d’Aragon, la première manche des World Superbikes, en tête du tableau des temps, grâce à son heure du matin, tandis que dans l’après-midi Chaz Davies Il était le plus rapide avant que la manche ne soit suspendue avec un drapeau rouge.

TOPRAK CONTRE LES INDÉPENDANTSDavies (Team GoEleven) a établi un record de 1,50.400, mais personne n’a réussi à déplacer la star turque du haut du classement après avoir fait une différence en FP1 avec le seul temps de la journée en dessous de 1,50 (1’49.852 ).

Razgatlioglu Il n’a pas non plus été en mesure d’améliorer son précédent record de l’après-midi et a terminé huitième. Davies est resté en deuxième position sur la feuille combinée grâce à son record du FP1, 3 dixièmes derrière Turk de Yamaha, et Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Team) ont clôturé le bon départ de la Yamaha avec le troisième meilleur temps.

REMPLIR LE TOP 10Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) était le pilote le plus remarquable de Kawasaki le premier jour d’action. L’Anglais ne s’est pas amélioré non plus en FP2, mais sa solide performance du matin lui a permis de conserver la quatrième place devant son coéquipier. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK), 2e de la FP2 après avoir réalisé son meilleur temps à 0,290s, de Davies. Le sextuple champion du monde fait partie des pilotes qui ont amélioré son précédent record en FP2. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.It Racing – Ducati) a clôturé la journée avec le sixième meilleur temps devant son coéquipier Scott Redding.Álvaro Bautista (Team Honda) a également fait un pas en avant dans la deuxième session, qui s’est clôturée en quatrième position. L’espagnol occupe le huitième place du combiné à la fin de la première journée sur l’étape où l’an dernier il a réalisé son seul podium de 2020 à bord de la CBR-1000-RR. Tom Sykes (équipe BMW Motorrad WorldSBK) et Leon Haslam (Team HRC) a terminé les dix premières positions.

Les temps FP2 dans ce lien

Les temps FP1 dans ce lien