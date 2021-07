Razgatlioglu remporte la deuxième course à Donington Park et est le nouveau leader du Superbike

04/07/21 à 20:12 CEST

Le Turc Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a remporté la course 2 à Donington, Royaume-Uni, après Jonathan Réa (Kawasaki), fait une erreur au 8e tour et tombe au sol. Avec cette victoire, le pilote turc, qui vient de renouveler pour Yamaha pour continuer en WSBK, s’empare de la qualification au Championnat du Monde avec deux points d’avance Réa (183-181)

Rea, qui avait remporté la Superpole Race du matin, dominé la deuxième course à Donington, mais Razgatlioglu il a récupéré des positions et rapidement et s’est retrouvé dans le sillage du Britannique, qui, contrairement à ce qui est habituel, a commis une erreur dans le virage 8, tombant et perdant toute option et terminant en vingtième position.

L’Américain Garrett Gerloff (Yamaha) a réalisé son meilleur résultat de la saison 2021 avec la deuxième place après avoir profité de l’accident Réa et surpasser les britanniques Tom Sykes (BMW).

Les Hollandais Michael van der Mark (BMW) n’a pas réussi à transformer un départ en première ligne en podium, mais il franchit la ligne d’arrivée en cinquième position derrière le Britannique scott redding (Ducati).

Les Espagnoles Álvaro Bautista (HRC), Tito Rabat (Ducati) et Isaac Viñales (Kawasaki) ils étaient respectivement dixième, quatorzième et dix-septième.

