Razgatlioglu remporte une victoire simple en Navarre

22/08/2021 à 15h49 CEST

Réa un peu en retard à la sortie et Rougeur a tenté de se battre pour conserver sa première position en partant de la pole, mais Locatelli et Razgatlioglu Ils sont venus jetés derrière l’Italien prêt à voler la première place. Rhea avait chuté à la cinquième place et était à la poursuite derrière Lowes pour accéder aux positions de tête.

Rea savait qu’il ne pouvait pas laisser Razgatlioglu et Redding ouvrir un écart s’il voulait avoir une chance de gagner, après le premier tour, Rea était déjà troisième et le combat pour atteindre le sommet a commencé. Razgatlioglu était concentré sur le tir et essayait d’ouvrir un espace pour être transporté sans trop de problèmes la deuxième course du circuit de Navarre. Le combat a été mené par Redding et Rea alors qu’ils regardaient Razgatlioglu se distancier davantage de ses poursuivants.

Une erreur de Rea l’a laissé une seconde derrière Redding avec deux tours à faire. Finalement, Razgatlioglu a remporté une victoire simple en Navarre suivi de Redding qui a terminé deuxième et Jonathan Rea a complété le podium. Locatelli est resté derrière, qui avait montré un bon rythme pour être dans les premières positions suivi de Sykes. L’Espagnol Allvaro Bautista il a également fait une bonne course et a franchi la ligne d’arrivée en neuvième position.

Ni Rea ni Redding n’étaient satisfaits du résultat, la Kawasaki est passée de la lutte pour la victoire à la tentative de se défendre contre Redding, et l’Italien aurait pu avoir des problèmes après avoir raté le pneu pour cette course. Razgatlioglu place le leader mondial à égalité de points (311) avec Rea suivi de Redding à 38 points.