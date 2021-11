Razones para comprar alguno de estos portátiles LG Gram en oferta

Por supuesto, otra de las características importantes es su autonomía, por lo que es fondamental que nos permitan trabajar durante todo el día sin estar a todas horas pendientes de un enchufe. En este sentido, le fabricant populaire LG cuenta con varios modelos que cumplen con todos estos requisitos y que además, ahora podemos conseguir al mejor precio en oferta.

Rendimiento y pantalla

No hay ninguna duda que lo primero que buscamos a la hora de comprar un equipo portátil es que nos ofrezca un buen rendimiento. De esta manera, la experiencia de uso será de lo más grata posible y favorecerá que tengamos la máxima productividad posible en cualquier tarea que realicemos.

Para ello, la familia LG Gram est équipé avec la Ultima tecnología de procesadores Intel Tiger Lake-U de ultima generación, así como los todo poderosos Intel Core i5 et Intel Core i7 de onceava generación. Procesadores con un gran rendimiento y que suelen estar acompañados de una gran cantidad de memoria RAM, a 16 Go, así como unidades de almacenamiento tipo SSD de entre 512 y 1 To de capacidad que ofrecen también grandes velocidades para la transferencia de datos y el acceso a toda la información almacenada en ellos.

A día de hoy, los usuarios buscan portátiles con pantallas de gran tamaño sin que esto suponga sacrificar el rendimiento, la autonomía o portabilidad del equipo. Y esto es precisamente en lo que se ha centrado la familia Gram de LG, ofreciendo portátiles de gran potencia con pantallas de 16 o 17 pulgadas y un diseño ultraligero.

Autonomie

Es sin duda una de las características más revisadas por todos aquellos que buscan un ordenador portátil con el que poder trabajar o disfrutar de un rato de ocio allá donde vayan. Para ello, la familia LG Gram ha maximizado la capacidad de las baterías para que la mayoría de modelos ofrezcan plus de 18 heures d’autonomie con una sola carga.

Muchos de ellos además, cuentan con carga rápida a través de USB tipo C, lo que permite conseguir varias horas de autonomía con tan solo unos minutos de carga. Es decir, este apartado no será ningún problema para poder trabajar en cualquier sitio con nuestro portátil LG Gram allá donde vayamos.

Diseño muy resistente y ligero

Como colofón al gran rendimiento, calidad y tamaño de sus pantallas y autonomía, LG ha diseñado una familia de ordenadores que cuentan con certification MIL-STD-810G. Para ello, cuentan con chasis fabricados en magnesio y nanocarbono que han superado hasta 7 pruebas de resistencia para recibir el estándar militar mencionado, lo que les convierte en los portátiles ultraligeros más resistentes del mercado.

Y el que no podemos olvidar que una de las características a destacar de la familia LG Gran es su gran ligereza. Modelos de portátiles con menos de 1 kg de peso, incluso con enormes baterías de hasta 72 Wh. Por lo tanto, son sin duda la mejor opción para contar con un equipo portátil lo más potente posible y con la mejor portabilidad, ya que ofrece un peso muy ligero y una enorme autonomía.

Portátiles LG Gram ahora en oferta

Si es justo lo que estabas buscando en un portátil, además ahora estás de suerte, ya que es posible conseguir algunos modelos en promoción a través de su tienda online en la que podemos encontrar los siguientes modelos, en varias configuraciones, en oferta:

LG Gram 14″ depuis 1299 euros LG Gram 16″ depuis 1499 euros LG Gram 17″ depuis 1749 euros

De manera adicional a los descuentos aplicados, ahora es posible conseguir un 10% de frais supplémentaires utilizando el coupon LGBIENVENIDO10, además puede ayudarte su personal shopper a elegir el que mejor te encaja y te lo entregan en menos de 72 horas.