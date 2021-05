Razor Fist présenté sur Shang-Chi et la légende des dix anneaux art promotionnel ⋆ .

]]>]]>

Alors que Marvel’s Shang-Chi et la légende des dix anneaux verra le héros de Simu Liu affronter The Mandarin (le vrai aussi – pas de Trevor Slattery cette fois-ci), ce n’est pas le seul méchant à s’emmêler avec le maître du Kung Fu dans le prochain blockbuster de super-héros de Marvel Studios.

Bref aperçu dans la première bande-annonce du film, le Shang-Chi Le film verra les débuts en direct de Razor Fist, un méchant qui possède littéralement une lame d’acier tranchante comme un rasoir à la place d’un poing. Et grâce à Comic Book, nous jetons un coup d’œil à quelques illustrations promotionnelles offrant un nouveau regard sur le personnage, qui a joué dans le film par Credo II l’acteur Florian Munteanu; Vérifiez le ici…

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est réalisé par Destin Daniel Cretton (Juste de la miséricorde) et les stars Simu Liu (La commodité de Kim) comme Shang-Chi, Tony Leung (Affaires infernales) comme Wenwu, Awkwafina (Asiatiques riches et fous) comme Katy, la nouvelle venue Meng’er Zhang comme Xialing, Michelle Yeoh (Star Trek: Découverte) comme Jiang Nan, Ronny Chieng (Asiatiques riches et fous) en tant que Jon Jon, Fala Chen (L’annulation) comme Jiang Li, Florian Munteanu (Credo II) en tant que Razor Fist et Dallas Liu (Pen15) dans un rôle non divulgué.



Shang-Chi et la légende des dix anneaux sortira le 3 septembre 2021.

