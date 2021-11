Razor Ruddock affirme que les fans de Newcastle n’aimeront pas

Photo de Serena Taylor/Newcastle United via .

Neil Razor Ruddock a affirmé que Newcastle serait relégué cette saison bien qu’il s’agisse de « la deuxième équipe de tout le monde », comme il l’a dit au All to Play For Podcast.

L’ancien homme de Liverpool a également ajouté qu’avec la nomination d’Eddie Howe, vous vouliez vraiment être «le prochain manager de Newcastle» plutôt que l’actuel.

Même si cela a pris du temps, Newcastle a finalement annoncé pendant la pause internationale que Howe était leur nouveau manager.

L’ancien patron de Bournemouth est chargé de guider les Magpies dans cette nouvelle ère, où ils ont des propriétaires ambitieux et une pile d’argent pour l’accompagner.

Mais avec Norwich et Burnley, Ruddock pense que ce sera une lutte pour ceux du Nord-Est.

« Je pense qu’ils sont la deuxième équipe de tout le monde », a déclaré Ruddock. « Leurs fans sont adorables. Dans quel stade jouer.

«C’est difficile (pour eux de rester debout). Vous avez Norwich, Newcastle et Burnley sont en difficulté.

« Je pense qu’avec Newcastle et Eddie Howe, vous voulez être le prochain manager de Newcastle. Je pense que Newcastle lutte. J’ai aussi envie de Burnley (descendre).

Newcastle se dirigerait vers le championnat serait un désastre total pour le club et provoquerait le chaos.

L’avantage qu’ils ont sur les équipes qui les entourent est la capacité de plonger sérieusement dans le marché en janvier et d’apporter des changements.

Bien sûr, Howe espère qu’il n’aura pas à recourir à de telles mesures et qu’il pourra faire grimper l’équipe au classement avant cette date.

Et il cherchera à donner le coup d’envoi en essayant d’aider Newcastle à remporter sa première victoire en championnat de la saison à domicile contre Brentford ce week-end.

