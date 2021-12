Razorpay lance des solutions pour améliorer les conversions, faciliter les paiements d’impôts et plus encore pour les petites entreprises

Razorpay a également annoncé un programme d’incubation Rize pour incuber 1 lakh de startups en démarrage. (Image : Razorpay.com)

Technologie pour les MPME : La société de solutions de paiement Razorpay a lancé jeudi des solutions pour augmenter les conversions et faciliter les paiements d’impôts pour les petites entreprises utilisant le numérique. Le produit Magic Checkout de Razorpay, a déclaré la société, visait à réduire les étapes multiples pour les clients à la caisse, y compris la saisie des détails de la carte, des adresses et des OTP. La société a affirmé que les acheteurs pourraient passer à la caisse 50 % plus rapidement tandis que les détaillants pourraient s’attendre à une augmentation de 20 % des conversions « ce qui signifie 20 % de revenus supplémentaires pour une entreprise. Razorpay pense que cette innovation va révolutionner la façon dont les paiements sont effectués en Inde, au cours des 2 prochaines années », indique le communiqué de la société.

La solution enregistrerait les informations des acheteurs une seule fois lors d’un achat et les préremplirait automatiquement dans tous les magasins du réseau Magic Checkout pour tous les achats actuels et futurs. Le nouveau produit tirerait parti de « plusieurs points de données pour détecter automatiquement la fraude et éliminer les risques de retour à l’origine (RTO), rendant les achats en ligne plus rapides, plus sûrs et plus faciles », a ajouté Razorpay.

Une autre solution lancée était Tax Payment Suite pour permettre aux petites entreprises de payer leurs impôts en 30 secondes. Selon Razorpay, « plus de 50 pour cent des petites entreprises rencontrent des difficultés avec le calcul du TDS et le paiement des impôts. Compte tenu des multiples réunions, du tri et du tri des données, des déclarations fastidieuses et des échecs de paiement, l’ensemble du processus coûte aux petites entreprises plus de 250 heures chaque année… Pour la première fois, les paiements d’impôts en 30 secondes sont désormais devenus une réalité. Grâce au tableau de bord RazorpayX, les entreprises auraient une vue unique de tous les décaissements.

Razorpay a également annoncé un programme d’incubation Rize pour incuber 1 lakh de startups en démarrage. Dans le cadre du programme, la société aidera les startups à se constituer, à déclarer leurs impôts, à payer leur paie et à fournir les outils nécessaires pour répondre à leurs besoins de vente, de marketing et de financement. Rize aiderait également les startups à accéder à des prêts ou à des financements. Parallèlement aux nouvelles solutions, Razorpay a également annoncé une application de banque mobile RazorpayX mise à niveau pour les PME basées sur Internet afin d’effectuer et d’approuver des paiements ; et la carte de débit professionnelle comarquée RazorpayX et RBL Bank se concentrant sur les besoins des PME qui privilégient Internet et fournissant des règlements instantanés pour les places de marché aux vendeurs Amazon.

Razorpay a indiqué qu’elle cherchait à atteindre 90 milliards de dollars de volume de paiement total (TPV) d’ici la fin de 2022. La société a déclaré qu’elle avait enregistré une croissance de plus de 300% pour la deuxième année consécutive et avait atteint 60 milliards de dollars TPV début décembre. 2021, soit 20% de plus que l’objectif de 50 milliards de dollars de TPV annoncé en décembre de l’année dernière.

« Au cours de la dernière année, Razorpay a augmenté de plus de 300 % et nous prévoyons d’atteindre 90 milliards de dollars de TPV d’ici la fin de 2022. Cette croissance témoigne de l’adoption numérique importante par les petites entreprises au cours des 2 dernières années. Je crois qu’il n’y a vraiment pas de croissance pour nous à moins qu’il n’y ait d’abord une croissance pour nos clients », a déclaré Harshil Mathur, PDG et co-fondateur de Razorpay dans le communiqué.

