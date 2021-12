Razorpay lève 375 millions de dollars auprès de Lone Pine Capital, autres ; la valorisation a plus que doublé pour atteindre 7,5 milliards de dollars

Razorpay a levé 375 millions de dollars (environ 2 850 crores de roupies) de nouveaux financements auprès de Lone Pine Capital et d’autres pour une valorisation de 7,5 milliards de dollars, ce qui a plus que doublé depuis le dernier tour de table de la fintech en avril de cette année, son co-fondateur et PDG Harshil Mathur a déclaré.

Razorpay a levé 375 millions de dollars (environ 2 850 crores de roupies) de nouveaux financements auprès de Lone Pine Capital et d’autres pour une valorisation de 7,5 milliards de dollars, ce qui a plus que doublé depuis le dernier tour de table de la fintech en avril de cette année, son co-fondateur et PDG Harshil Mathur a déclaré.

S’adressant à PTI, Mathur a déclaré que le cycle de la série F était co-dirigé par Lone Pine Capital, Alkeon Capital et TCV, et a également vu la participation d’investisseurs existants comme Tiger Global, Sequoia Capital India, GIC et Y Combinator.

«Avec ce tour de table, notre valorisation est passée à 7,5 milliards de dollars, l’augmentation la plus rapide de la valorisation d’une licorne indienne en un an. Razorpay était évalué à 1 milliard de dollars en octobre de l’année dernière et à 3 milliards de dollars en avril de cette année », a-t-il ajouté.

Avec le tour de la série F, Razorpay a levé un total de 741,5 millions de dollars d’investissements depuis sa création en 2014.

La dernière infusion sera utilisée pour développer davantage la suite bancaire d’entreprise de Razorpay, RazorpayX, et offrir de nouvelles solutions bancaires en 2022 qui aideront les entreprises à moins se concentrer sur la gestion de la conformité et des opérations.

La société de solutions financières full-stack prévoit d’investir dans des acquisitions en 2022 et d’étendre sa présence dans les pays d’Asie du Sud-Est. Il prévoit également d’embaucher plus de 600 employés pour alimenter ses plans de croissance en Inde et à l’étranger.

« Bien que ces fonds fraîchement injectés soient utilisés dans de multiples domaines, le plus important consistera à investir dans la création de technologies intelligentes qui faciliteront la vie des petites entreprises en leur offrant une expérience fondamentalement différente et en réduisant la complexité. Nous voulons qu’ils passent moins de temps à gérer la conformité et les opérations et investissent plus de temps dans la création de nouveaux produits, en s’appuyant sur de nouvelles idées et une échelle de réflexion », a déclaré Mathur.

Il a ajouté que les fonds aideront l’entreprise à faire passer les services financiers à un niveau supérieur, à servir les entreprises mal desservies et à continuer à construire le système nerveux central de Digital India.

Parlant de l’expansion internationale, Mathur a déclaré que des zones géographiques telles que les pays d’Asie du Sud-Est (SEA) sont confrontées à des problèmes de paiement similaires à ceux de l’Inde, et Razorpay cherchera à tirer parti de son leadership dans la création de produits de paiement intelligents et d’apprentissages sur des marchés mûrs comme les pays de la SEA.

En outre, Razorpay prévoit également d’utiliser la collecte de fonds pour doubler l’investissement dans l’acquisition de sociétés SaaS B2B qui peuvent aider à intensifier les opérations tout en offrant les normes d’expérience client les plus élevées du pays.

« Razorpay est sur le point de créer une brèche plus importante dans l’univers de la fintech et avec l’aide de nouvelles acquisitions et de nouveaux partenariats, nous serons en mesure de construire une infrastructure de services financiers de classe A pour les entreprises indiennes », ? a déclaré Mathur.

Mathur a souligné que sur les 42 entreprises qui ont été couronnées comme des licornes rien qu’en 2021, Razorpay alimente les paiements pour 34 d’entre elles. Razorpay a atteint 60 milliards de dollars de TPV (volume total de paiement) début décembre 2021 et s’est fixé un objectif de 90 milliards de dollars de TPV d’ici fin 2022.

« Nous avons enregistré une croissance de plus de 300 % en glissement annuel, la deuxième année consécutive… Nous envisageons d’atteindre l’équilibre global dans 2 à 2,5 ans et nous étudierons la voie de l’introduction en bourse dans 2,5 à 3 ans », a-t-il ajouté. Razorpay gère actuellement les paiements de plus de 8 millions d’entreprises, notamment Facebook, Ola, Zomato, Swiggy, Cred, Muthoot Finance, National Pension System, Indian Oil, entre autres, et vise à atteindre 10 millions d’entreprises d’ici 2022.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.