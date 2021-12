Razorpay lève 375 millions de dollars sous la direction de Lone Pine Capital ; la valorisation atteint 7,5 milliards de dollars

La collecte de fonds de la série F a également reçu la participation d’investisseurs existants comme Tiger Global, Sequoia Capital India, GIC et Y Combinator. Avec ce tour de table, la valorisation de la major fintech est passée à 7,5 milliards de dollars.

La start-up Fintech Razorpay a annoncé lundi sa collecte de fonds de série F d’une valeur de 375 millions de dollars codirigée par le fonds spéculatif américain Lone Pine Capital, Alkeon Capital et TCV. La collecte de fonds de la série F a également reçu la participation d’investisseurs existants comme Tiger Global, Sequoia Capital India, GIC et Y Combinator. Avec ce tour de table, la valorisation de la major fintech est passée à 7,5 milliards de dollars.

Cela en fait l’une des augmentations de valorisation les plus rapides pour une licorne indienne en un an. Razorpay était évalué à 1 milliard de dollars en octobre 2020 et 3 milliards de dollars en avril 2021. Y compris le cycle actuel, Razorpay a levé un total de 740 millions de dollars d’investissements depuis sa création en 2014.

La major fintech fournit actuellement des solutions de paiement à plus de 8 millions d’entreprises, qui comprennent principalement des PME et des start-ups, notamment Facebook, Ola, Zomato, Swiggy, Cred, Muthoot Finance, National Pension System, Indian Oil, entre autres. Razorpay a atteint 60 milliards de dollars de TPV (Total Payment Volume) début décembre 2021 et prévoit d’atteindre 90 milliards de dollars de TPV d’ici la fin de 2022. Fondée par des anciens d’IIT Roorkee, Shashank Kumar et Harshil Mathur, Razorpay est la deuxième entreprise indienne à être une partie du plus grand accélérateur technologique de la Silicon Valley, Y Combinator.

La société prévoit d’utiliser les nouveaux fonds pour développer davantage sa suite bancaire d’affaires, RazorpayX, et proposer de nouvelles solutions bancaires en 2022 qui aideront les entreprises à se concentrer moins sur la gestion de la conformité et des opérations et davantage sur la croissance. La société prévoit également d’investir dans de nouvelles acquisitions en 2022 et d’étendre sa présence à travers le monde, en commençant par les pays d’Asie du Sud-Est. Commentant la récente collecte de fonds, Harshil Mathur, PDG et co-fondateur de Razorpay a déclaré que la start-up utiliserait le capital pour investir dans la construction de technologies intelligentes destinées principalement aux petites et moyennes entreprises.

« Nous voulons que les petites entreprises passent moins de temps à gérer la conformité et les opérations et investissent plus de temps dans la création de nouveaux produits, en s’appuyant sur de nouvelles idées et à une échelle de réflexion. C’est formidable de savoir que nos investisseurs à travers le monde ont continué à faire confiance à cette mission.

Cet investissement nous aidera à faire passer les services financiers à un niveau supérieur, à servir les entreprises mal desservies et à continuer à construire le système nerveux central de Digital India », a ajouté Mathur. Aujourd’hui, la plate-forme néo-bancaire de l’entreprise, RazorpayX, compte plus de 25 000 entreprises indiennes à bord. Outre l’expansion du produit de RazorpayX, la société envisage également une expansion mondiale.

Des zones géographiques comme les pays d’Asie du Sud-Est (SEA) sont confrontées à des problèmes de paiement similaires comme l’Inde et Razorpay cherchera à tirer parti de son leadership dans la création de produits de paiement intelligents dans les pays de la SEA. En dehors de cela, Razorpay prévoit également d’utiliser la collecte de fonds pour doubler l’investissement dans l’acquisition de sociétés SaaS B2B qui peuvent aider à intensifier les opérations.

