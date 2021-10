RB Leipzig : le onze du PSG face au RB Leipzig

19/10/2021

Le à 20h15 CEST

Leo Messi et dix autres. Le ’30’ parisien sera de la partie dans le duel entre le PSG et le RB Leipzig ce soir. Les Parisiens arrivent à point nommé, notamment après avoir battu Manchester City au Parc des Princes lors de la dernière journée de Ligue des champions. Là, Messi a montré pourquoi il est toujours le meilleur et a terminé le duel avec le final 2-0. Super objectif, d’ailleurs.

Aujourd’hui, l’Argentin sera à nouveau la référence des troupes parisiennes, qui ne veulent pas rater la défaite de Neymar. Le Brésilien n’a pas participé à l’appel en raison d’une blessure et devrait être absent pendant quelques jours. Celui qui n’est pas sur le front d’attaque est Mauro Icardi après des « affaires personnelles‘qui a vécu dans les dernières heures.

Oui, il accompagnera Messi Mbappé, qui est aujourd’hui le grand partenaire de l’Argentin. Les Parisiens doivent gagner s’ils veulent conserver le leadership du groupe car Manchester City ne manquera pas dans leur passage à Bruges.

C’est le onze du PSG face au RB Leipzig : Navas ; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendès ; Verratti, Herrera, Gueye ; Messi, Mbappé et Draxler.