RB Leipzig vs Bayern Munich: Bundesliga 2020-21 toutes les mises à jour

La pause internationale étant enfin terminée, le Bayern Munich revient au football de club avec un absent notable – Robert Lewandowski. L’attaquant polonais sera absent pendant les quatre prochaines semaines, ce qui signifie qu’il manquera sans doute le mois le plus critique de la saison d’une équipe.

RB Leipzig est une équipe que Hansi Flick n’a jamais battue. Julian Nagelsmann a un record stellaire contre le Bayern Munich, et il se lèchera les lèvres à la perspective d’affronter une équipe sans leur homme clé. Avec la course au titre aussi serrée qu’elle est, une défaite ici ferait sauter le tout.

Le Bayern doit prouver qu’il ne dépend pas seulement d’un seul homme. Cela signifie que tout le monde – à la fois l’entraîneur et les joueurs – doit être performant à 110% pour compenser la perte de Lewy. Peuvent-ils le faire?

Rejoignez-nous ici sur Bavarian Football Works pour l’histoire complète. Il y a des nouvelles, des mises à jour, des podcasts, des analyses et bien plus encore – pour ce jeu et bien d’autres! Nous ne manquons jamais un match, alors assurez-vous de tout vérifier.