RB Leipzig vs Bayern Munich: composition, nouvelles de l’équipe, remplacement de Robert Lewandowski, et plus encore!

La trêve internationale est terminée, ce qui signifie que la fin de saison des affaires peut enfin commencer. Le Bayern Munich est notoirement pauvre après les pauses internationales, mais le club ne peut pas se permettre un autre départ lent cette fois. Littéralement, le premier match de retour est contre RB Leipzig, une équipe que Hansi Flick a affrontée deux fois mais jamais battue.

Avec seulement quatre points séparant les deux équipes dans le tableau, le Bayern Munich ne peut pas se permettre de perdre des points ici. Bien que la plupart des joueurs soient épuisés par leurs engagements internationaux, il est également hors de question de se reposer – et cela malgré un match massif de Ligue des champions en milieu de semaine. Ce sont le jeu qui montre pourquoi Flick est payé des millions. Il a une tâche presque impossible – peut-il trouver quelque chose?

Actualités de l’équipe

Parlons de la programmation. Avec Robert Lewandowski absent depuis au moins un mois, Hansi Flick doit trouver un compromis. Nous avons couvert cela en détail il y a quelque temps, mais, pour demain, supposons qu’il ira avec Eric Maxim Choupo-Moting en haut sans autres changements.

Thomas Muller reprendra sa position naturelle derrière l’attaquant, et il incombera à Der Raumdeuter de marquer des buts en l’absence de Lewandowski. En tant que joueur avec le deuxième plus grand nombre de buts de l’équipe, il est le seul buteur éprouvé sur lequel l’entraîneur peut compter.

Sur les ailes, Serge Gnabry et Kingsley Coman devraient jouer, simplement sur la base du fait que Leroy Sane avait l’air épuisé lors de sa sortie contre la Macédoine du Nord. Si Gnabs est également fatigué, alors Jamal Musiala peut être nécessaire – mais il est plus probable que l’entraîneur gardera son prodige pour un rôle de remplaçant en seconde période. Musiala était le fléau de Leipzig lors du match à domicile de ce match lors du Hinrunde, donc une apparition en camée n’est pas hors de question.

En ce qui concerne le milieu de terrain – malheureusement, Joshua Kimmich et Leon Goretzka devront jouer les 90 pleins dans celui-ci, peu importe leur fatigue. Le duo a déjà joué plus de 100 minutes de football exténuant contre la Macédoine du Nord en milieu de semaine, et maintenant ils seront appelés à affronter la marque de football à indice d’octane élevé de Nagelsmann. C’est une situation malheureuse dans l’ensemble – si seulement les pauses internationales ne se sont pas produites si tard dans la saison.

Pour la défense, un certain nombre d’absents clés signifie que Lucas Hernandez est susceptible de prendre un départ. Il sera rejoint par David Alaba et Niklas Sule en défense centrale, avec Benjamin Pavard à l’arrière droit. Sur la base de ce que nous avons vu contre Stuttgart, cela pourrait avoir beaucoup de sens de déplacer Lucas à CB et Alaba à LB en l’absence de Phonzie, mais l’entraîneur a à peine utilisé le Français comme CB cette saison, et ce serait bizarre de commencer maintenant. .

Enfin, le capitaine du Bayern, Manuel Neuer, dirigera le but. Il espère désespérément une feuille blanche, mais connaissant notre défense, il devra y travailler.

Voici à quoi devrait ressembler la gamme:

Autres options:

Leroy Sane remplace Serge Gnabry. Thomas Muller en haut comme un faux 9. Musiala à AM. Serge Gnabry en haut, Coman et Sane sur les ailes.