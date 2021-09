RB Leipzig vs Bayern Munich : Compositions, actualités de l’équipe, débuts immédiats avec Sabitzer, et plus encore !

in

La pause internationale étant enfin terminée, le Bayern Munich émerge avec une équipe meurtrie et meurtrie. De nombreux joueurs ont subi des blessures au cours des matchs internationaux, et presque tout le monde est fatigué de la congestion des matchs. Pourtant, le calendrier ne faiblira pas, car Julian Nagelsmann se prépare à affronter l’un des matchs les plus importants de toute année civile.

Le RB Leipzig n’a pas commencé la saison si chaud. Le nouvel entraîneur Jesse Marsch doit faire face à de nombreux départs clés, y compris la perte de toute sa défense de départ. Pourtant, ils ont beaucoup de talent et un entraîneur qui a conduit Hansi Flick au bord du gouffre lorsqu’il était à la tête du RB Salzburg. Avec la plupart des joueurs du Bayern fatigués par le devoir international, cela pourrait finir par être un match très serré.

Nouvelles de l’équipe

C’est mélangé en ce moment. Nagelsmann a confirmé que Thomas Muller et Alphonso Davies se débrouillaient bien et seraient en forme pour commencer, tandis que Kingsley Coman et Corentin Tolisso manqueraient ce match. L’entraîneur a également confirmé qu’il y aura des mesures de régénération supplémentaires pour les joueurs internationaux allemands qui sont rentrés tard en raison du retard de leur vol. Dans l’ensemble, le Bayern abordera ce match avec à peine une séance d’entraînement complète de temps de préparation. Pas idéal.

Parlons de la programmation. À moins de surprises, vous verrez Robert Lewandowski et Thomas Muller en tête, mais ne vous attendez pas à ce qu’ils jouent tous les deux les 90. Il y a trois candidats pour commencer sur les ailes – Jamal Musiala, Serge Gnabry et Leroy Sane. Gnabry est l’homme en forme en ce moment, il est donc susceptible de commencer par la droite. Cela laisse Musiala ou Sane pour la place d’ailier restante, et celui qui commence pourrait être reposé contre Barcelone en milieu de semaine.

JN sur Gnabry : « Il a des faiblesses quand il a trop de temps pour réfléchir. Il a tout pour confirmer ses performances avant et pendant la trêve internationale. Je ne vois aucune raison pour qu’il fasse moins que ce qu’il a fait ces dernières semaines. “ – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 10 septembre 2021

Étant donné combien Sane a joué pendant la pause internationale, Musiala serait mon choix si j’étais Nagelsmann. Le jeune est probablement beaucoup plus frais que son homologue senior, et il a un assez bon bilan contre Leipzig, ce dont Nagelsmann lui-même peut probablement en témoigner. Cependant, c’est à peu près une supposition à ce stade – l’entraîneur prendra la décision en fonction de qui semble bon à l’entraînement, auquel nous n’avons pas accès.

Au milieu de terrain, Joshua Kimmich et Leon Goretzka sont les favoris pour commencer, bien que l’entraîneur ait laissé entendre qu’il pourrait peut-être faire ses débuts avec Marcel Sabitzer contre son ancien club. Cependant, étant donné que l’Autrichien est à peine ici depuis une semaine et qu’il s’est blessé il n’y a pas si longtemps, il est plus probable qu’il soit conservé comme option de réserve sur le banc. Marc Roca pourrait également faire une apparition rare, si Nagelsmann décide de donner à l’Espagnol un camée remplaçant.

La défense est étrange, simplement parce qu’il y a beaucoup d’options ici par rapport au reste de l’alignement. Alphonso Davies est le seul titulaire garanti pour le moment, prêt à jouer à l’arrière gauche. Avec Lucas Hernandez et Dayot Upamecano de retour en forme et Niklas Sule revenant tout juste d’une pause internationale où il a commencé chaque match, il serait peut-être temps pour Nagelsmann d’expérimenter une nouvelle ligne de fond. Cependant, c’est peut-être trop tôt pour Lucas, auquel cas Tanguy Nianzou pourrait également commencer à côté d’Upamecano.

A l’arrière droit, c’est une bataille entre Benjamin Pavard et Josip Stanisic. Si Pavard est vraiment en forme, l’ancienneté du Français peut lui donner le feu vert – mais je ne serais pas surpris de voir Stanisic faire la formation non plus. Ses performances ont été vraiment impressionnantes cette saison.

Enfin, nous avons Manuel Neuer, qui enfilera le brassard et les gants du gardien. Espérons que les défenseurs l’aident à garder sa cage inviolée. Si vous vous demandez à quoi ressemble le mur de texte ci-dessus dans une image, voir ci-dessous :

N’oubliez pas, nous avons également fait un podcast sur ce jeu ! Jake et Schnitzel discutent de ce que nous pourrions voir contre Leipzig, y compris un aperçu complet du jeu :

Merci pour l’écoute!