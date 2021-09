RB Leipzig vs Bayern Munich: couverture complète de la Bundesliga 2021/22

in

La pause internationale étant terminée, il est temps pour le Bayern Munich de se remettre au travail. Le premier est le RB Leipzig, qui a généralement été l’adversaire le plus coriace du Bayern au cours des quatre dernières années depuis qu’il a été promu dans l’élite.

Jesse Marsch est un entraîneur avisé qui a déjà travaillé avec le Bayern (en Ligue des champions avec Salzbourg). Bien que RBL n’ait pas commencé la saison en douceur, ils constituent toujours une énorme menace pour chaque équipe, même après avoir perdu une pléthore de joueurs clés cet été. Ajoutez au fait que Julian Nagelsmann sélectionnera une équipe pleine d’internationals fatigués et de joueurs à moitié blessés, et les choses pourraient être très délicates pour les Bavarois.

