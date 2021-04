RB Leipzig vs Bayern Munich en direct: Comment regarder le football de la Bundesliga en ligne

Après une pause internationale pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, le football de club est de retour et la Bundesliga allemande repart avec une égalité alléchante entre les deux meilleures équipes de la ligue. Ne manquez pas un moment avec notre guide de diffusion en direct RB Leipzig vs Bayern Munich.

Les visiteurs d’aujourd’hui, le Bayern Munich, poursuivent un neuvième titre consécutif en Bundesliga et sont actuellement en tête du classement, à quatre points d’avance sur l’hôte du RB Leipzig.

Die Roten s’est apparemment remis d’un échec inhabituel de forme ces dernières semaines après un match nul 3-3 contre les lutteurs de Bundesliga Arminia et une défaite contre l’Eintracht Francfort, l’une des trois seules défaites cette saison.

L’équipe de Hans-Dieter Flick est revenue à la victoire avec quatre victoires sur ses quatre dernières en championnat, dont une énorme victoire 4-2 Der Klassiker contre son rival Borussia Dortmund, tout en marquant 16 buts sur ces quatre sorties. Le FCB a également éliminé la Lazio de Serie A de la Ligue des champions avec un score total de 6-2 pour se qualifier pour les quarts de finale.

Avec Dortmund apparemment hors de la course au titre de cette année, l’hôte d’aujourd’hui, le RB Leipzig, semble être la seule équipe à proximité du Bayern Munich cette saison. Les Red Bulls sont invaincus lors de leurs huit derniers matchs de championnat à venir dans cette égalité. Une victoire aujourd’hui les mettrait à moins d’un point des champions en titre du tableau de Bundesliga.

L’équipe de Julian Nagelsmann ne sera pas distraite par la perspective d’un prochain football en Ligue des champions après l’élimination de son équipe par Liverpool de la Premier League. Le Bayern jouant à nouveau mercredi, il est possible que les Bavarois aient un œil sur cette compétition et risquent de diviser l’attention, provoquant une erreur aujourd’hui.

La dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées en championnat, c’était un match serré qui s’est soldé par une impasse 3-3. Quel que soit le résultat, c’est un jeu divertissant.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct de RB Leipzig vs Bayern Munich, où que vous soyez dans le monde avec notre guide ci-dessous.

RB Leipzig vs Bayern Munich: où et quand?

Tous les yeux seront rivés sur la Red Bull Arena de Leipzig samedi pour ce match dont le coup d’envoi est prévu à 18h30 heure locale CEST.

Cela en fait un départ à 17 h 30 BST au Royaume-Uni, 12 h 30 HNE / 9 h 30 PST étant l’heure à laquelle les Américains se connectent. Pour ceux qui regardent le match depuis l’Australie, il est à 4 h 30 AEDT dimanche matin. .

Regardez RB Leipzig vs Bayern Munich en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de la Bundesliga plus bas dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder RB Leipzig vs Bayern Munich mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

Si cela ressemble à votre situation, alors l’un des meilleurs VPN (réseau privé virtuel) est ce dont vous avez besoin. Un VPN vous permet de changer virtuellement l’adresse de localisation de votre appareil de streaming en une adresse qui se trouve dans votre pays d’origine, ce qui signifie que vous pouvez regarder le match comme si vous étiez assis à la maison.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Comment diffuser en direct RB Leipzig vs Bayern Munich en ligne au Royaume-Uni

BT Sport a les droits sur les matchs en direct de la Bundesliga au Royaume-Uni et montre RB Leipzig vs Bayern Munich sur sa chaîne BT Sport 1, ainsi que via son application BT Sport pour le streaming. Si vous n’êtes pas encore inscrit à BT Sport, vous pouvez obtenir un pass mensuel pour seulement 25 £ qui vous donne également accès au football de la Premier League de BT, à la Super League féminine, à la Ligue 1, etc.

BT Sport



Vous pourrez regarder de nombreux ftooball de la Bundesliga sur BT Sport cette saison. Un pass mensuel coûte 25 £.

25 £ par mois chez BT Sport

Comment diffuser en direct RB Leipzig vs Bayern Munich en ligne aux États-Unis

Disney a une couverture exclusive de la Bundesliga cette saison et a rendu la plupart des matchs de cette saison excusables pour ESPN +. RB Leipzig vs Bayern Munich est disponible via ce service de streaming sportif et les plans commencent à seulement 5,99 $ par mois. Vous pouvez même le combiner avec Disney + et Hulu pour seulement 13,99 $ par mois.

Contrairement à la plupart des autres matchs de la Bundesliga, RB Leipzig vs Bayern Munich est également diffusé sur ESPN2, ce qui ouvre quelques autres possibilités de visualisation pour les coupeurs de cordon qui ne sont pas encore inscrits à ESPN +. Sling et FuboTV) portent ESPN2, ce qui signifie que vous avez beaucoup de choix pour la diffusion en continu de ce jeu.

Diffusion en direct du RB Leipzig vs Bayern Munich en direct au Canada

Sportsnet a les droits de couverture de la Bundesliga au Canada. Vous pouvez regarder le match en direct depuis Munich si vous avez Sportsnet dans le cadre de votre forfait TV ou vous inscrire à Sportsnet Now + pour obtenir un accès en streaming à partir de 21 $ par mois.

Diffusion en direct de RB Leipzig vs Bayern Munich en direct en Australie

Pour obtenir votre dose de football allemand Down Under, vous devrez vous connecter à BeIN Sports. Vous pouvez vous abonner à BeIN Sports Connect pour 19,99 AU $ par mois ou 179,99 AU $ par an pour accéder à cet appareil, parmi le reste de sa couverture. Il est également livré avec un essai de deux semaines.

Alternativement, vous abonner à Kayo Sports vous donne accès à la Bundesliga parmi de nombreuses autres ligues sportives à partir de 25 AU $ par mois. S’il y a quelque chose d’autre sur ce service que vous souhaitez regarder, cela pourrait être une meilleure valeur globale.

Cependant, vous devrez vous lever assez tôt pour assister au match à Oz, car c’est le coup d’envoi de l’AEDT à 4h30 dimanche matin.

Kayo Sports



Kayo Sports devrait être votre choix pour cet affrontement entre le RB Leipzig et le Bayern Munich en Australie. Vous pouvez même profiter d’un essai gratuit si vous ne vous êtes jamais inscrit auparavant.

À partir de 25 $ chez Kayo Sports

