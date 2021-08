RB Linense 2-1 Real Madrid Castille

Le Real Madrid Castilla et Footters ont été déçus par une défaite au premier tour face à RB Linense dans la Primera RFEF dimanche

Castilla s’est aligné sans Miguel Gutierrez qui a joué le match complet contre le Real Betis. Blanco, qui faisait partie de l’équipe senior, a réussi à démarrer pour Castilla ici aux côtés d’Ivan Morante. Raul a opté pour trois à l’arrière dans Juvenil A Alvaro Carillo, Mario Gila et Pablo Ramon flanqué de Sergio Santos et de l’ailier expérimental Peter Federico. Pas de surprises devant Miguel Latasa et Sergio Arribas ainsi que Theo Zidane.

Castilla n’aurait pas pu rêver d’un meilleur départ. Quatre minutes après le début du match, l’équipe adverse frappait à la porte lorsque le centre de Sergio Santos déverrouillait enfin la défense et Miguel Latasa parvenait à guider une tête dans le coin.

C’était aussi bon que ça jusqu’à la fin de la mi-temps. Linense était à niveau cinq minutes plus tard après avoir rattrapé Lopez à des kilomètres de sa ligne sur un coup franc. Les hôtes étaient en avance peu de temps après, bien que seuls certains d’entre nous aient atteint le but alors que la plate-forme de streaming Footters a défié Castilla pour la plus grande déception du match. Linense a complètement dominé les débats et était un hors-jeu malchanceux loin d’être 3-1.

La défense de Castilla était en rubans et n’a gagné une certaine forme d’entêtement qu’après que Morante et Blanco se soient laissés tomber derrière le ballon, laissant le trident attaquant isolé. Une certaine magie d’Arribas a évoqué une demi-chance au premier poteau et c’était tout pour une première mi-temps extrêmement pauvre.

Le match s’est équilibré en deuxième mi-temps, malgré les changements de Raul et Castilla a continué à lutter pour créer une opportunité claire de mettre le jeu à niveau. Linenese avait un record presque identique à Castilla la saison dernière, donc ça allait toujours être un match d’ouverture serré, mais la défense était inexcusable compte tenu de l’expérience de cette unité. Raul a beaucoup de matière à réflexion, j’espère que l’un d’entre eux sera d’abandonner Peter Federico lors de l’expérience de wingback.

Le jeune ailier est bien à l’arrière, mais il était l’un des meilleurs attaquants de l’équipe la saison dernière et la performance de Theo n’a guère justifié pourquoi les deux joueurs doivent être bloqués dans le 11 de départ. Castilla a un meilleur match.