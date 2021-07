RBC affirme que l’activité sur les réseaux sociaux fait augmenter les prix de l’uranium

L’attention croissante des médias sociaux sur l’uranium joue certainement un rôle dans la dernière flambée de ses valorisations boursières. Selon l’étude « Uranium Outlook » de RBC Éléments, l’augmentation de 230 % des mentions mensuelles depuis décembre 2020 concorde avec la récente accélération de la valorisation.

Source : Shutterstock

Est-ce quelque chose que les investisseurs devraient suivre s’ils sont intéressés à se lancer dans le secteur des métaux radioactifs ? C’est certainement une question à mille milliards de dollars.

L’activité des médias sociaux renforce les évaluations de l’uranium

RBC Éléments a suivi l’activité des actions d’uranium sur les réseaux sociaux au cours des 10 dernières années, et il est parvenu à des conclusions assez intéressantes.

“Comme les fondamentaux du marché de l’uranium ne se sont améliorés que modestement au cours des 6 derniers mois par rapport à la forte hausse des valeurs des actions, nous pensons que l’attention accrue des médias sociaux peut contribuer à des valorisations plus élevées”, selon le rapport.

Les analystes de RBC conviennent que la poursuite de l’activité sur les réseaux sociaux pourrait maintenir les valorisations de l’uranium à un niveau élevé par rapport aux fondamentaux réels. Cependant, étant donné que les tendances des médias sociaux s’écartent à grande vitesse, les investisseurs doivent être prudents car « les contributeurs ne sont pas réglementés et peuvent présenter des opinions biaisées qui servent leurs propres intérêts », indique le rapport.

N’est-ce pas juste une coïncidence ?

Pour répondre à la question à un billion de dollars, RBC Éléments assure qu’étant donné l’activité sur les réseaux sociaux des actions de l’uranium, les investisseurs devraient absolument considérer le secteur. Bien qu’établir une causalité directe ne soit pas une tâche facile, les analystes ont retracé le lien entre l’activité des médias sociaux et les mouvements de capitaux propres de l’uranium au cours des quatre dernières années.

En fait, depuis décembre 2020, certains mois affichent des mentions plus élevées sur les réseaux sociaux pour l’uranium en tant qu’investissement, ce qui correspond à des rendements plus élevés des actions de l’uranium. Ils affirment : « Nous pensons que l’amélioration des tendances du marché de l’uranium a été amplifiée par l’enthousiasme des médias sociaux, faisant passer les actions de l’uranium avant les fondamentaux réels.

Cependant, il y a de fortes chances que l’augmentation des mentions dans les médias sociaux sur les actions en uranium découle de l’intérêt croissant pour l’énergie nucléaire en tant qu’investissement. Les mentions d’énergie nucléaire ont également augmenté depuis décembre 2020 après l’élection du président américain Biden et dans le cadre d’une plus grande attention mondiale à la décarbonisation, en particulier au cours des six derniers mois.

Comme le rapporte Trading Economics, le marché du combustible nucléaire s’est récemment réchauffé alors que les gouvernements, y compris les États-Unis et la Chine, s’orientent vers l’inclusion de l’énergie nucléaire dans leurs plans d’énergie propre. “En attendant, l’offre reste limitée car l’extraction d’uranium a été régulièrement réduite ces dernières années.”

Comment les autres produits de base se comportent-ils sur les médias sociaux ?

Qu’en est-il des autres matières premières, également essentielles à une transition énergétique propre ? Les analystes de RBC soutiennent que l’impact des actions de l’uranium sur les médias sociaux ne doit pas être sous-estimé, en particulier à la lumière du cobalt et du cuivre.

“Sur une base relative, l’activité sur les réseaux sociaux de l’uranium est 3 fois supérieure à celle du cobalt et 15 fois supérieure à celle du cuivre.” Depuis décembre de l’année dernière, non seulement les mentions d’uranium ont relativement augmenté par rapport aux autres produits d’énergie propre, mais le sentiment réel des médias sociaux est également élevé.

Comme il est devenu neutre lorsque les prix de l’uranium ont plongé en 2018, les mentions ont été positives nettes de 20 % en janvier 2021.

Appliqué à des sociétés spécifiques, la solide performance des actions était cohérente avec une activité accrue sur les réseaux sociaux. Cameco Corp (NYSE :CCJ) a signalé une augmentation de la valeur de son indice du cours de ses actions, le nombre total de mentions sur les réseaux sociaux ayant bondi de 64% entre le second semestre 2020 et le premier semestre 2021.

Seeking Alpha a rapporté il y a deux semaines que les actions de Cameco avaient eu “une course impressionnante au cours de la dernière année”. Cependant, certaines tendances potentielles à court terme sur le marché mondial pourraient « le dégonfler à court terme ».

La valeur de l’indice des cours des actions s’est également nettement redressée pour Société minière Denison (NYSEAMÉRICAIN :DNN), dont les mentions sur les réseaux sociaux ont grimpé de 187% au cours de la même période. Global Atomic Corp – la société canadienne de ressources développant le gisement d’uranium à haute teneur Dasa au Niger – a connu la plus forte augmentation de la valeur de son indice de prix avec une hausse de 86 % des mentions.

Les contrats à terme sur l’uranium sont à la hausse

Selon Trading Economics, l’uranium continue de prendre de l’ampleur, les contrats à terme NYMEX se négociant au-dessus de 32 $ la livre et atteignant leurs plus hauts sommets depuis juillet 2020 au milieu de niveaux de stocks réduits et d’une demande accrue.

Il n’y a pas si longtemps, lors de l’apparition du Covid-19, le métal radioactif était en hausse de 31% en avril 2020, ce qui en fait l’actif le plus performant au monde.

Les gains ont été tirés par les fermetures de mines qui ont réduit plus d’un tiers de la production mondiale annuelle, à un moment où la demande des centrales électriques est restée relativement stable. “C’est un double coup dur en faveur de l’uranium”, a déclaré à l’époque Nick Piquard, gestionnaire de portefeuille de FNB chez Horizons. “Non seulement Covid-19 n’a probablement pas beaucoup affecté la demande d’énergie nucléaire, mais il a certainement un impact sur l’offre.”

Que révèlent les prédictions ?

L’étude de RBC Éléments a également ses propres prévisions sectorielles pour la décennie 2020. Le marché de l’uranium pourrait être « légèrement déficitaire jusqu’au milieu des années 2020, alors que l’offre inutilisée se met en ligne pour répondre à une demande en constante augmentation ».

Pour la fin des années 2020, le rapport prévoit un déficit plus important alors que la demande continue de s’intensifier avec la construction de nouveaux réacteurs en Chine et la diminution de l’offre en raison des fermetures potentielles de mines.

RBC déclare : « Nous avons augmenté nos prévisions de demande pour 2021-2030 de 5 %, en raison du maintien en ligne d’un plus grand nombre de réacteurs actuels et d’estimations de croissance plus élevées en Chine, mais cela est compensé par une augmentation de 6 % de nos prévisions d’approvisionnement en raison de l’augmentation de la production de Kazatomprom. et l’ajout de Langer Heinrich à nos perspectives.

Les prévisions de prix de l’uranium pour la période 2021-2025 sont ~10 % plus élevées. Cela prend en compte l’intérêt financier croissant pour investir dans l’uranium physique, “ce qui peut aider les prix du marché au comptant et à terme à augmenter pour mieux refléter l’économie actuelle de la production”.

“Nous pensons que le récent regain d’intérêt financier pour investir dans l’uranium physique devrait aider à accélérer la reprise des prix de l’uranium afin de mieux refléter l’économie de la production en réduisant l’offre non engagée à court terme”, concluent les analystes de RBC.

RBC affirme qu’il existe un potentiel de déport du marché l’année prochaine, car les prix au comptant pourraient dépasser 40 $/lb tandis que les prix à terme n’augmenteraient qu’à 35 $/lb, pour s’établir plus tard à 40-45 $/lb jusqu’au milieu des années 2020.

À la date de publication, l’auteur n’avait (ni directement ni indirectement) de positions sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Michelle Jones est rédactrice en chef de ValueWalk.com et travaille sur le site depuis 2012. Auparavant, elle a été productrice d’informations télévisées pendant huit ans. Elle a produit les programmes d’information du matin pour les filiales de NBC à Evansville, Indiana et Huntsville, Alabama et a passé peu de temps à la filiale de CBS à Huntsville. Elle a de l’expérience en tant qu’écrivain et experte en relations publiques pour une grande variété d’entreprises. Envoyez-lui un courriel à Mjones@valuewalk.com.