RBC propose des options de pari sur Tesla et MicroStrategy liés au Bitcoin

Les traders d’options pourraient profiter d’une rare divergence dans les mesures d’options entre les deux sociétés propriétaires de bitcoin (BTC), MicroStrategy et Tesla, à ce moment-là, a suggéré un stratège de banque d’investissement. RBC Marchés des Capitaux.

Selon une note écrite par Amy Wu Silverman, stratège en produits dérivés de RBC, les actions des deux sociétés ont augmenté avec le prix du bitcoin. Cependant, le biais qui mesure le coût des paris sur les options baissières, appelées options de vente, par rapport aux paris haussiers, appelés appels, est désormais inversé pour MicroStrategy, alors que Tesla est à des sommets, a rapporté Bloomberg lundi.

« Franchement, cela m’étonne à chaque fois que le biais de Tesla n’est pas inversé. Cependant, cela présente une opportunité de parier sur un investissement biaisé en vendant des options de vente Tesla chères pour des appels Tesla inhabituels », a cité le stratège dans le rapport.

Concrètement, la note de RBC suggérait une opération de retournement impliquant la vente d’options d’achat Tesla avec un prix d’exercice de 700 dollars expirant en décembre et l’achat d’options d’achat de 930 dollars, en prévision du biais dans lequel les options Tesla sont à nouveau investies.

Cependant, le stratège a également ajouté que les bénéfices de Tesla devraient être publiés bientôt, affirmant que cela pourrait être un facteur dans le pari d’options proposé.

Tesla a annoncé qu’il annoncerait ses résultats du troisième trimestre le mercredi 20 octobre.

Pendant ce temps, la conseillère en investissement et défenseur du bitcoin Lyn Alden a noté que le bitcoin et Tesla étaient « plus corrélés que la plupart des autres actifs au cours des deux dernières années », mais que le bitcoin a surperformé Tesla depuis mai 2020, aidé en raison du rebond des prix en octobre.

Comme MicroStrategy, Tesla a également du bitcoin dans son bilan, bien qu’un montant moins important. Dans son rapport trimestriel, Tesla a déclaré qu’au 30 juin 2021, la valeur comptable de leurs avoirs en BTC était de 1,31 milliard de dollars, ce qui signifie que, ce jour-là, ils détenaient environ 36 420 BTC. Il vaut aujourd’hui 2,26 milliards de dollars.

Au premier trimestre de cette année, Tesla a vendu environ 10 % de ses avoirs en bitcoins, réalisant un bénéfice de 101 millions de dollars, dans le cadre d’un effort du PDG Elon Musk « pour démontrer la liquidité du bitcoin comme alternative à la détention d’espèces. « .

Pendant ce temps, selon les dernières données, MicroStrategy a un total de 114 042 BTC achetés à un prix moyen de 27 713 $. Cette cachette vaut plus de 7 milliards de dollars aujourd’hui.

À 15h10 UTC, BTC se négocie à 62 224 $ et est en hausse de 2% en un jour et de 14% en une semaine. Le prix a augmenté de 32 % en un mois.

