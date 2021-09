RBC Signals fournit des liens pour les remorqueurs orbitaux de Spaceflight

L’illustration montre le remorqueur orbital Sherpa-LTE1 mettant en marche son système de propulsion. (Illustration de Spaceflight Inc.)

Deux sociétés spatiales de la région de Seattle ont conclu une alliance pour faciliter les communications espace-sol pour les véhicules de transfert orbital.

Selon les termes d’un accord de service de station au sol, RBC Signals, basée à Redmond, dans l’État de Washington, prendra en charge les communications au sol pour plusieurs missions impliquant les remorqueurs orbitaux Sherpa de Spaceflight Inc., basés à Seattle.

L’accord est entré en jeu lors du déploiement réussi des satellites du véhicule de transfert Sherpa-LTE1 de Spaceflight, qui a été envoyé en orbite à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9 en juin.

« Nous étions ravis de soutenir l’importante mission de Spaceflight en testant leur Sherpa-LTE1 pour des capacités accrues pour les missions futures », a déclaré aujourd’hui Christopher Richins, PDG de RBC Signals, dans un communiqué de presse. « Nous sommes impatients de soutenir et d’évoluer avec Spaceflight et leurs clients via notre réseau terrestre mondial, car Spaceflight continue de fournir des options et des capacités croissantes de covoiturage vers l’espace. »

De différentes manières, RBC Signals et Spaceflight Inc. profitent toutes deux de l’infrastructure spatiale d’autres personnes. Spaceflight Inc. fait en sorte que les satellites partagent des vols sur des fusées lancées par SpaceX, Rocket Lab et d’autres fournisseurs de lancement. Pendant ce temps, RBC Signals utilise des antennes appartenant à l’entreprise ainsi qu’à des partenaires pour fournir des services de communication et de traitement de données sur le terrain.

Le réseau de RBC Signals repose sur plus de 80 antennes dans plus de 50 emplacements dans le monde. Selon les documents déposés auprès de la FCC avant le lancement du Transporter-2 en juin, RBC Signals a fourni des liaisons de communication pour Spaceflight Inc. via des stations au sol à New York et en Alaska.

Le mois dernier, Spaceflight a rapporté 100% de succès de mission pour les deux vaisseaux spatiaux Sherpa qui sont entrés en orbite en juin. Entre eux, Sherpa-LTE1 et Sherpa-FX2 ont déployé 35 satellites et activé une charge utile hébergée. Au cours de la mission, Sherpa-LTE1 a opéré avec succès son système de propulsion électrique pour la première fois dans l’espace.

Spaceflight a pu programmer l’accès aux stations au sol de manière transparente via ROSS, l’interface de RBC Signals pour la planification et la programmation du temps d’antenne. « La stabilité du réseau de stations au sol RBC Signals nous a donné la confiance nécessaire pour exécuter les commandes au Sherpa-LTE1 pour la propulsion et les manœuvres », a déclaré Phil Bracken, vice-président de l’ingénierie de Spaceflight.

Spaceflight prévoit de lancer un autre type de véhicule de transfert orbital, Sherpa-LTC, comme l’une des charges utiles de la mission Transporter-3 de SpaceX. Transporter-3 devrait être lancé au plus tôt en décembre.