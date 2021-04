RBC Signals lève 1,2 million de dollars pour se préparer au boom des données par satellite

RBC Signals acquiert la capacité de services de communication des exploitants de stations au sol du monde entier, y compris l’installation de C-CORE à Inuvik dans l’Arctique canadien. (Photo via les signaux RBC)

RBC Signals, basée à Redmond, Washington, a annoncé la clôture d’un cycle de financement de 1,2 million de dollars destiné à mettre l’entreprise en position de répondre à la demande croissante de services de stations terrestres par satellite.

«L’une des principales choses que nous faisons est de nous positionner pour l’avenir», a déclaré aujourd’hui à . le fondateur et chef de la direction de RBC Signals, Christopher Richins. «Nous constatons déjà une hausse de la demande.»

Richins a déclaré que le nouveau tour de table, qu’il a qualifié de «tour de table tardif», porte l’investissement total de la start-up de six ans à 3,2 millions de dollars. Un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission indique que 15 investisseurs ont pris part à la ronde.

Richins a refusé d’identifier les investisseurs individuels, mais il a déclaré que le cycle comprenait de nouveaux capitaux ainsi que des conversions de dette qui visent principalement à structurer les investissements étrangers pour répondre aux exigences anticipées du gouvernement américain.

RBC Signals a conclu des accords pour utiliser plus de 80 antennes à plus de 50 emplacements dans plus de 20 pays pour communiquer avec des satellites en orbite. La plupart de ces accords tirent parti de la bande passante disponible pour la livraison des données.

Les clients de l’entreprise comprennent Swarm Technologies, Momentus Space et SatRevolution. RBC Signals collabore également avec Amazon Web Services sur les services AWS Ground Station. Et Richins a dit que ce n’était que la pointe de l’iceberg. «Nous attendons avec impatience une 2021 très chargée», a-t-il déclaré.

Richins a déclaré que l’effectif de RBC était passé à environ une douzaine d’employés, dans des bureaux en Europe et au Moyen-Orient ainsi qu’au siège de Redmond.

Redmond est devenu en quelque sorte un centre satellitaire, principalement en raison des travaux qui y sont effectués pour le réseau de données à large bande Starlink de SpaceX, l’effort de développement de satellite Project Kuiper d’Amazon et le service de connectivité mobile hybride satellite-cellulaire de Kymeta.

«Nous sommes ravis d’être à l’épicentre de ce qui se passe», a déclaré Richins.