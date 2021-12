RBC Signals s’associe à Inmarsat pour renforcer la connectivité IoT

Une conception d’artiste montre le réseau Global Xpress d’Inmarsat en action. (Inmarsat via YouTube)

RBC Signals, basée à Redmond, a conclu un accord stratégique avec l’un des plus grands opérateurs de satellites au monde, Inmarsat, afin d’accroître la puissance de mise en réseau de sa gamme d’applications Internet des objets pour les entreprises clientes.

L’accord, annoncé aujourd’hui à l’occasion de la conférence World Satellite Business Week à Paris, associe les réseaux satellites mondiaux ELERA et Global Xpress d’Inmarsat à l’infrastructure au sol de RBC Signals pour des applications telles que le pétrole et le gaz, la gestion du trafic maritime, l’agriculture et les services publics.

RBC Signals sera en mesure d’adapter dynamiquement son utilisation de la connectivité d’Inmarsat pour répondre aux besoins changeants en matière de spectre, de niveaux de puissance et de portée géographique. Les applications de l’Internet des objets, et en particulier les applications IoT industrielles, sont un « domaine de croissance important pour RBC Signals », a déclaré le fondateur et PDG de l’entreprise, Christopher Richins, dans un communiqué de presse.

« Les entreprises exigent de plus en plus des produits et services connectés innovants, en particulier autour de l’Internet des objets », a déclaré Richins. « Ces produits et solutions doivent avoir une portée mondiale pour fonctionner de manière optimale, et la connectivité par satellite est essentielle pour répondre aux besoins des entreprises disposant d’actifs hors de portée des réseaux terrestres fixes et mobiles.

Mike Carter, président d’Inmarsat Enterprise, a convenu que l’Internet des objets transforme le fonctionnement des entreprises et des industries.

« L’impact positif de l’IoT dépend d’une connectivité mondiale fiable, sécurisée et évolutive, c’est là que l’expérience, l’expertise et la technologie d’Inmarsat prennent tout leur sens », a déclaré Carter. « Notre nouvel accord avec RBC Signals permettra à davantage d’entreprises de bénéficier des gains d’efficacité, de productivité et de durabilité que permet l’IoT.

RBC Signals tire parti d’un réseau mondial de stations au sol appartenant à l’entreprise et à ses partenaires pour fournir des solutions de connectivité par satellite dynamiques. En avril, RBC Signals a clôturé un tour de table de 1,2 million de dollars visant à permettre à la start-up de six ans de répondre à la demande croissante de services de station au sol.