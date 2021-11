RBI a raison, il faut agir avec prudence sur les crypto-monnaies

Selon la forme que prennent les crypto-monnaies en Inde, cela pourrait avoir un impact négatif sur la politique monétaire, éventuellement sur la monnaie et la stabilité budgétaire.

Le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI) Shaktikanta Das a tout à fait raison de dire que nous avons besoin de plus de débats et de discussions avant que les crypto-monnaies ne soient adoptées en Inde. Étant donné que le mandat d’assurer la stabilité financière incombe à la banque centrale, la RBI doit être autorisée à diriger les discussions et à avoir le dernier mot.

Selon la forme que prennent les crypto-monnaies en Inde, cela pourrait avoir un impact négatif sur la politique monétaire, éventuellement sur la monnaie et la stabilité budgétaire. Ainsi, alors qu’une interdiction pure et simple priverait probablement le pays d’une voie technologique prometteuse et pourrait également favoriser un marché illégal, nous avons besoin d’un cadre réglementaire de premier ordre pour garantir que les crypto-monnaies privées ne finissent pas par devenir un terrain fertile pour des activités néfastes comme le trafic de drogue. , le financement du terrorisme ou le blanchiment d’argent.

De tous les comptes, il semblerait que RBI soit le mieux placé pour réguler les cryptos et s’assurer que les nombreux cas d’utilisation ne sont pas mal utilisés. Ceux qui soutiennent qu’il existe également des risques associés à d’autres classes d’actifs doivent comprendre qu’investir dans l’or ou les actions, par exemple, n’est pas un phénomène nouveau. D’un autre côté, les crypto-monnaies sont relativement nouvelles et leur impact sur les marchés financiers est mal compris. L’objectif de RBI est de comprendre l’ampleur de l’impact que le trading de cryptos pourrait avoir sur les marchés financiers, de ne pas contrecarrer l’avènement de nouvelles technologies ni étouffer l’innovation. Certes, il n’y a pas de demande immédiate pour donner aux crypto-monnaies le statut de monnaie numérique ; en d’autres termes, ils n’ont pas cours légal. Les médias indiquent que le gouvernement envisage de légaliser le commerce des cryptos en tant qu’actifs sur les bourses.

Il est instructif de savoir ce que pensent les experts. Le professeur Eswar Prasad de l’Université Cornell souligne qu’au fur et à mesure que Bitcoin est entré dans le courant dominant, il n’a pas tenu sa promesse en tant que moyen d’échange car les prix sont volatils, instables ; il s’avère être assez lent, coûteux et encombrant. Cependant, il est paradoxalement devenu un actif financier, les investisseurs estimant que la valeur y gagnera.

Prasad se demande d’où vient la valeur du Bitcoin s’il n’a pas de valeur intrinsèque en tant que moyen d’échange ; les investisseurs pensent que cela pourrait provenir de la rareté de la valeur, comme l’or, mais Prasad prévient que tout ce qui est rare n’a pas besoin de prendre de la valeur. Il pense que les gens ont été séduits par l’éblouissement de la nouvelle technologie et que cela pourrait bien se terminer, pour les investisseurs particuliers. Cependant, il dit que la technologie sous-jacente au Bitcoin est vraiment transformatrice.

Les banques centrales du monde entier s’inquiètent à juste titre de ce que les nouvelles cryptos peuvent signifier pour la stabilité financière, étant donné qu’elles peuvent être utilisées pour manipuler les marchés. Certains pays autorisent les cryptos car ils pourraient conduire à l’innovation. Le nouveau lot de cryptos, les Stablecoins, sont considérés comme plus stables en valeur car ils sont soutenus par des magasins de devises fiduciaires comme le dollar américain et d’autres devises fortes. Cependant, alors que les pièces stables peuvent sembler sans risque, il n’est pas clair qui va auditer le portefeuille et si le portefeuille d’actifs est suffisamment liquide pour supporter des rachats importants en peu de temps. La Chine n’autorise pas le commerce de crypto-monnaies bien qu’il n’y ait pas d’interdiction de propriété. Comme la Chine, d’autres pays sont préoccupés par les transactions transfrontalières ; bien que cela puisse signifier des transferts de fonds plus efficaces, plus rapides et moins chers, par exemple, sans contrôles adéquats, cela pourrait également signifier un transfert d’argent illégal. Cependant, il est clair que les crypto-monnaies ne peuvent pas être ignorées même si elles s’adressent à une très petite classe de personnes aisées. Peut-être que le rapport du comité RBI, attendu le mois prochain, fera la lumière sur les risques et les avantages de ces actifs virtuels et sur la manière dont nous pouvons les réguler.

