RBI achète des obligations dans la version indienne du QE

Mercredi, la Banque de réserve indienne (RBI) a maintenu ses taux d’intérêt, écartant les pressions inflationnistes, et a affirmé qu’elle soutiendrait la reprise naissante en restant « accommodante » aussi longtemps que nécessaire. Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a déclaré que la position «accommodante» se poursuivrait aussi longtemps que nécessaire pour «soutenir la croissance sur une base durable et continuer à atténuer l’impact de Covid-19 sur l’économie».

La banque centrale a soutenu sa réassurance en lançant un programme d’acquisition G-sec (G-SAP) en s’engageant à acheter un quantum spécifié d’obligations sur le marché secondaire. La mesure s’ajoute à d’autres outils d’infusion de liquidité comme les OMO et l’Opération Twists et le ton explicitement accommodant de la banque centrale a rassuré les marchés obligataires; les obligations se sont bien redressées, les rendements de référence ayant chuté d’une dizaine de points de base. Le premier achat d’une valeur de Rs 1 crore lakh aura lieu au premier trimestre de l’exercice22 et Das a clairement indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un seul. «Nous avons l’intention de continuer», a-t-il déclaré.

La roupie a fortement chuté par rapport au dollar mercredi alors que les marchés des devises anticipent une augmentation de la liquidité de la roupie à la suite des annonces de RBI. Les experts, cependant, ont souligné que la RBI avait assez d’un trésor de guerre dans 580 milliards de dollars de réserves pour lutter contre les sorties de dollars.

La banque centrale a la lourde tâche d’assurer la réalisation du vaste programme d’emprunt du Centre, d’un crore brut de Rs 12 lakh plus, pour 2021-2022. Das a réaffirmé qu’il était important de limiter les rendements afin que même les entreprises puissent emprunter à des taux abordables et que la reprise puisse s’accélérer. Tout en exprimant ses inquiétudes quant à la flambée des infections et aux restrictions localisées, la banque centrale a laissé sa projection de croissance du PIB pour l’exercice 22 inchangée à 10,5%, bien que les projections d’inflation aient été légèrement relevées; il s’attend à ce que l’inflation de l’IPC soit supérieure à 4% au cours des deux exercices 22 (5%) et 23.

Les économistes ont souligné que la position toujours accommodante n’était pas surprenante étant donné les nombreuses incertitudes et défis qui se sont posés avec la forte résurgence des infections.

