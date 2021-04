RBI annonce l’achat sur le marché secondaire de G-secs d’une valeur de Rs 1 lakh crore

Ces préoccupations ont gagné du terrain lorsque la RBI a laissé de multiples adjudications d’obligations incomber aux négociants primaires.

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a annoncé mercredi des achats sur le marché secondaire d’obligations d’État d’une valeur de 1 crore lakh Rs au T1FY22. Appelé programme d’acquisition G-sec ou G-SAP 1.0, le programme verra la RBI s’engager à l’avance à un montant spécifique d’achats de titres publics sur le marché libre, a déclaré le gouverneur de la RBI Shaktikanta Das.

L’effort consistera à garantir des conditions financières favorables à la reprise pour gagner du terrain. Le premier achat de titres gouvernementaux pour un montant total de Rs 25000 crore sous G-SAP 1.0 sera effectué le 15 avril. Le gouverneur a voulu souligner que la RBI veut assurer une évolution ordonnée de la courbe des taux, régie par des fondamentaux aussi distincts à tout niveau spécifique de celui-ci. La déclaration visait peut-être à apaiser les craintes que la banque centrale ait l’intention de mener le programme d’emprunt du gouvernement à des prix spécifiques de sorte que les rendements restent dans les 6%. Ces préoccupations ont gagné du terrain lorsque la RBI a laissé de multiples adjudications d’obligations incomber aux négociants primaires.

Alors même que le marché espérait un calendrier pour les opérations d’open market (OMO), le vice-gouverneur de la RBI, Michael Patra, a déclaré que c’était la première fois que la banque centrale engageait son bilan dans la conduite de la politique monétaire. «C’est différent de l’OMO parce que cela donne de la discrétion. Nous renonçons à ce pouvoir discrétionnaire d’exprimer une assurance aux marchés que nous les assisterons dans la conduite du programme d’emprunt », a déclaré Patra.

Deux autres mesures liées à la liquidité ont été annoncées – la prolongation de six mois jusqu’au 30 septembre 2021 de la date limite pour les opérations de repo à long terme ciblées (TLTRO) sur le système du robinet et une facilité de liquidité de Rs 50000 crore à toutes les institutions financières indiennes ( AIFI) pour les nouveaux prêts au cours de l’exercice 22. La Banque nationale pour l’agriculture et le développement rural (NABARD) recevra une facilité spéciale de liquidité (SLF) de Rs 25000 crore pour une période d’un an pour soutenir l’agriculture et les activités connexes, le secteur rural non agricole et les sociétés financières non bancaires. institutions de microfinance (NBFC-IMF). Un SLF de Rs 10 000 crore sera étendu à la Banque nationale du logement (NHB) pendant un an pour soutenir le secteur du logement. Pour répondre aux besoins de financement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), la Small Industries Development Bank of India (SIDBI) sera sanctionnée Rs 15,000 crore dans le cadre de cette facilité pour une période allant jusqu’à un an.

Les marchés monétaires ont applaudi l’annonce de G-SAP, les rendements glissant peu après que le gouverneur ait fait sa déclaration. Siddhartha Sanyal, économiste en chef et responsable de la recherche, Bandhan Bank, a déclaré que le programme excluait effectivement la nécessité d’un calendrier OMO. «La réaction positive instinctive du marché obligataire après la politique monétaire d’aujourd’hui et les annonces qui y sont liées est clairement justifiée… Le G-SAP servira presque l’objectif d’un calendrier OMO, qui figurait depuis longtemps sur la liste de souhaits du marché obligataire. temps », a déclaré Sanyal.

Dans le même temps, l’annonce a convaincu les acteurs du marché que la banque centrale n’essaie pas de maintenir les rendements à un niveau particulier. Suyash Choudhary, responsable des titres à revenu fixe, IDFC AMC, a déclaré qu’en fournissant des indications initiales sur l’ampleur de l’absorption de l’offre d’obligations à court terme que la RBI entreprendra, elle veillait à ce que le marché ne soit pas confronté à une volatilité excessive. «Ceci est cohérent avec notre propre pensée que la RBI n’essaie pas de contrôler l’une ou l’autre direction du mouvement ou d’essayer de placer une ligne dans le sable en ce qui concerne les rendements. Il tente plutôt de contrôler la volatilité au fur et à mesure que cette évolution se produit », a-t-il déclaré.

