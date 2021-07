RBI annonce l’enchère G-SAP 2.0 ; comprend du papier illiquide

Le total des transactions sur les obligations annoncées jeudi ne représente que 10% du total des transactions sur la plupart des papiers liquides du marché.

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a annoncé jeudi une deuxième tranche d’achat de titres d’État dans le cadre du programme d’acquisition de titres gouvernementaux (G-SAP 2.0) d’une valeur de 20 000 crores de roupies, mais incluait des papiers illiquides pour la deuxième fois consécutive.

Cette fois, la banque centrale comprenait 6,18 %-2024, 6,97 %-2026, 8,20 %-2028 et 6,79 %-2029, qui ont un faible volume de transactions sur le marché. Le total des transactions sur les obligations annoncées jeudi ne représente que 10% du total des transactions sur la plupart des papiers liquides du marché.

“Actuellement, les banques et les PD sont coincés avec beaucoup de papiers illiquides en raison de la décentralisation qui a eu lieu dans certaines enchères hebdomadaires d’obligations, donc RBI essaie d’acheter ces papiers sous G-SAP et de vendre plus de papiers liquides pour le rendre plus liquide”, a déclaré un gestionnaire de fonds avec une maison de fonds de taille moyenne.

La RBI, lors d’une vente aux enchères hebdomadaire d’obligations qui se tiendra le 15 juillet, propose deux papiers les plus liquides tels que 5,63%-2026 et 6,64 %-2035. La méthode des prix multiples sera suivie dans laquelle chaque soumissionnaire retenu paie le prix indiqué dans son offre. Dans les enchères à « prix uniforme », tous les soumissionnaires retenus paient le même prix qui est le prix de coupure auquel le marché règle l’émission. Jusqu’à présent, la RBI avait acheté près de Rs 1 crore lakh sous G-SAP 1.0 et prévoyait d’acheter Rs 1,2 lakh crore de titres publics en circulation entre juillet et septembre 2021.

Lors de la première vente aux enchères G-SAP 2.0 le 8 juillet, qui a été annoncée dans la déclaration du gouverneur le 4 juin, la RBI a acheté 8,24 %-2027, 7,17 %-2028, 7,59 %-2029, 7,88 %-2030 et 7,57 %- 2033 cochettes. Cependant, pendant G-SAP 1.0, la banque centrale avait principalement acheté 5,85%-2030, qui était l’obligation la plus liquide et de référence avant l’annonce d’une nouvelle 6.10%-2031.

L’annonce de G-SAP, ont déclaré les concessionnaires, a été faite pour ancrer les rendements obligataires et rendre moins cher les emprunts importants du gouvernement. Au cours de l’exercice 2020-21, le gouvernement avait emprunté environ Rs 12,8 crore lakh et un autre Rs 12,05 lakh crore est prévu pour l’exercice en cours.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.